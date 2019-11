Le nombre de bombardements aériens au Yémen a été fortement réduit depuis deux semaines, a affirmé vendredi l’émissaire de l’ONU au Yémen, Martin Griffiths, y voyant un possible prélude à «un cessez-le-feu» dans le pays. «C’est peut-être le signe que quelque chose change au Yémen», a-t-il ajouté lors d’une liaison-vidéo avec le Conseil de sécurité des Nations unies. Ces dernières semaines, il est aussi arrivé qu’il y ait pour la première fois depuis le début du conflit des périodes de 48 heures sans aucune frappe aérienne, a indiqué Martin Griffiths. «Nous appelons cela une désescalade» et cela représente «peut-être un mouvement vers un cessez-le-feu au Yémen», a-t-il estimé. A cet égard, il s’est félicité de l’accord survenu pour mettre fin au conflit entre le gouvernement et des séparatistes. Mercredi, le roi Salmane d’Arabie saoudite avait estimé que cet accord pouvait mener à des «pourparlers de paix plus larges» afin de mettre un terme au conflit au Yémen.