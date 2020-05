Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est félicité samedi de l'arrestation de Félicien Kabuga, auteur présumé du génocide rwandais de 1994. «L'appréhension de M. Kabuga envoie un message puissant: quiconque aurait commis de tels crimes ne peut échapper à la justice et finira par en être tenu responsable, même 25 ans plus tard», a déclaré le porte-parole de M. Guterres dans un communiqué. Et d'ajouter: «Les premières pensées du secrétaire général vont aujourd'hui aux victimes des crimes présumés de M. Kabuga, aux victimes d'autres crimes internationaux graves et à leurs familles. Il est essentiel pour la paix de mettre fin à l'impunité.» En conséquence d'une enquête commune avec le Mécanisme international, M. Kabuga a été appréhendé à Paris par les autorités françaises dans une «opération sophistiquée et coordonnée», a rapporté l'ONU. Il avait été mis en examen par le Tribunal pénal international (TPI) pour le Rwanda, en 1997, pour sept accusations de génocide et de crime contre l'humanité, et était recherché par le Mécanisme, depuis 2013.