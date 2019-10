L’envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen a appelé ,lundi, toutes les parties au conflit à accélérer le retour en toute sécurité des prisonniers libérés par les éléments du mouvement Ansarullah(Houthis) et à reprendre les négociations en vue de la libération d’autres détenus,se félicitant par la même occasion de la libération des détenus. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé, lundi, que 290 détenus avaient été libérés unilatéralement par le mouvement Ansarullah(Houthis). Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, a déclaré que l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, s’est félicité de cette initiative et a «appelé toutes les parties à veiller à ce que les détenus libérés soient renvoyés chez eux en toute sécurité». M. Griffiths a exprimé l’espoir que cette libération donnera lieu à de nouvelles initiatives facilitant l’échange de tous les détenus liés au conflit, conformément à l’Accord de Stockholm, faisant référence à l’accord intra-yéménite de décembre 2018. «L’envoyé spécial a appelé, en outre, les parties à œuvrer de concert pour accélérer la libération, le transfert et le rapatriement des détenus liés au conflit et les a invitées à se rencontrer le plus rapidement possible, afin de reprendre les discussions sur les futurs échanges, conformément à leurs engagements pris dans la cadre de l’Accord de Stockholm», a déclaré le porte-parole.