Des manifestants ont mis le feu, dimanche dernier, au siège du «gouvernement» installé à Benghazi, deuxième ville de Libye, provoquant d'importants dégâts matériels, selon les témoignages de médias locaux qui se référaient à une source sécuritaire. En même temps, à al-Marj, située à 100 km de Benghazi, des manifestants ont tenté de forcer l'entrée du commissariat central de la ville, les affrontements ayant fait cinq blessés. Cette agitation dans l'Est n'a pas été commentée par les dirigeants du GNA, basé à Tripoli où le ministre de l'Intérieur, Fethi Bashagha, a salué les efforts des Nations unies pour rapprocher les parties libyennes et appelé à l'accélération de la reprise du dialogue inter-libyen sous l'égide de la Manul, car, a-t-il averti, «la situation ne tolère pas davantage de tergiversations et de manoeuvres».

Dans une série de tweets, le ministre qui a repris ses fonctions après avoir été suspendu par le président du Conseil présidentiel Fayez al Serraj a déclaré: «Nous apprécions les efforts de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) pour rassembler les parties libyennes et surmonter les difficultés, et nous apprécions le rôle distingué de la Cheffe par intérim de la mission onusienne, Stephanie Williams, qui a apporté des contributions au processus politique devant mener à une solution durable à la crise en Libye». Cela dit, il a invité la Mission onusienne à «accélérer la reprise du dialogue (inter-libyen) et à fixer une date», jugeant «la situation intenable». Pour Fethi Bachagha, «un dialogue politique constructif est le seul moyen pour mettre fin à la crise et sauver l'Etat libyen de la division politique et institutionnelle qui a donné lieu à des difficultés économiques aiguës, nécessitant un traitement urgent sans trop hésiter. Le peuple libyen en a ras-le-bol de l'anarchie et de la corruption», a-t-il prévenu.

Pour sa part, la Manul, a exprimé sa vive satisfaction face aux progrès enregistrés dans les consultations entre les principales parties prenantes libyennes, réunies du 7 au 9 septembre à Montreux, en Suisse. Par la voix de Stéphanie Williams, la mission a rendu hommage à «la bonne volonté et au dévouement manifestés par les participants libyens», dont elle estime qu'ils ouvrent la voie à une reprise prochaine du dialogue politique inter-libyen sous l'égide des Nations unies.

Prenant acte de tous ces efforts qui tendent à entretenir l'espoir d'une sortie de crise tant attendue par le peuple libyen, l'Algérie qui n'a ménagé aucun effort, dans ce but, et appuie avec constance l'action de l'ONU, suit, avec beaucoup d'attention, les évènements actuels, tout en réitérant sa disponibilité à accueillir, dans les meilleures conditions, les parties libyennes, sans exclusive, pour un dialogue strictement libyen-libyen, loin des multiples et incessantes ingérences étrangères qui ne font qu'attiser les feux de la discorde.