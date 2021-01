Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé jeudi la nomination d’un Sénégalais, Abdoulaye Mar Dieye, comme coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, une création de poste visant à mieux contrer les crises humanitaires et sécuritaires. Abdoulaye Mar Dieye, qui sera basé à Dakar, «est un macroéconomiste et un expert en développement avec une solide expérience en matière de développement acquise au cours des

35 dernières années», a souligné le chef de l’ONU dans un communiqué. Ce nouveau poste fait suite à des résolutions adoptées par l’ONU qui avaient appelé à renforcer «l’engagement collectif et intégré dans la région du Sahel pour arrêter la détérioration de la situation, en reconnaissant l’interdépendance des crises sécuritaire, humanitaire et de développement». Abdoulaye Mar Dieye occupait jusqu’à présent des fonctions de conseiller au PNUD (Programme des Nations unies pour le développement).