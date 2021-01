L’opposition nigérienne a appelé dimanche les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévu le 21 février à se rallier à l’ex-président Mahamane Ousmane, arrivé deuxième, face à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir arrivé en tête. Rassemblés au sein de la coalition Cap 20-21, dix-huit partis d’opposition dont celui de M. Ousmane ont lancé «un appel à la responsabilité civique à toutes les forces politiques du Niger (...) de se joindre à ce combat ultime», selon un texte lu au Palais des sports de Niamey devant plus de 3.000 personnes. Mohamed Bazoum, ancien ministre de l’Intérieur et candidat du pouvoir, est arrivé largement en tête du premier tour fin décembre avec 39,33% des suffrages. L’ex-président Mahamane Ousmane a lui été crédité de 16,99%.Ils doivent engager des négociations avec les 28 autres candidats malheureux. Cap 20-21 a appelé «tous les candidats opposés à la validation de la candidature (de Bazoum) par la Cour constitutionnelle à rallier le camp de l’alternance».