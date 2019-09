L’Union africaine (UA) a appelé hier les pays concernés à lever toutes les sanctions visant le Soudan, imitant ainsi sa décision de mettre fin à la suspension du Soudan aux activités de l’organisation panafricaine, ont rapporté samedi des médias locaux. Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, qui compte 55 membres, a annoncé à l’issue d’une réunion tenue vendredi, qu’il levait «la suspension de la participation du Soudan aux activités de l’UA», a indiqué un communiqué de l’organisation. Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a exhorté, dans ce contexte, tous les autres acteurs concernés à suivre cet exemple. Il les a également appelé «à lever toutes les sanctions économiques et financières imposées à l’encontre du Soudan, dont la suppression du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, dans le but de favoriser les activités économiques du pays et d’encourager les investissements étrangers. Le Conseil a également appelé tous les pays membres de l’UA, l’ONU et tous les partenaires à continuer à fournir leur soutien, à savoir la fourniture d’aide financière et humanitaire au Soudan afin de reconstruire un Soudan pacifique et de réunir les conditions favorables pour son rétablissement économique.

Le premier gouvernement au Soudan depuis la destitution en avril du président Omar el Béchir a été dévoilé jeudi, une étape jugée majeure en plein processus de transition avec la mise en place d’institutions devant mener la période de transition. Ce gouvernement est dirigé par un économiste, Abdallah Hamdouk. La formation de ce gouvernement a été saluée comme «le début d’une ère nouvelle» par le président de la commission de l’UA, Moussa Faki. Après la signature le 17 août d’un accord entre le Conseil militaire de transition, qui avait succédé à M. Béchir, et les meneurs de la contestation, le Soudan s’est doté d’un Conseil souverain, une instance à majorité civile qui doit superviser la transition. Cet accord trace les grandes lignes d’une période de transition devant durer un peu plus de trois ans et ouvrir la voie à des élections.

L’annonce d’un nouveau gouvernement avait été reportée de plusieurs jours pour donner le temps au Premier ministre de choisir parmi les noms proposés par les Forces pour la liberté et le changement (FLC), fer de lance de la contestation ayant mené à la chute du président Béchir, et par les militaires qui l’ont déposé sous la pression de la rue. Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres dont quatre femmes, dont la ministre des Affaires étrangères Asma Mohamed Abdallah. L’accord entre le conseil militaire et la contestation trace les grandes lignes d’une période de transition qui doit durer un peu plus de trois ans et ouvrir la voix à des élections démocratiques. L’un des premiers défis du gouvernement sera de relever l’économie d’un pays ayant notamment souffert de deux décennies de sanctions américaines. Economiste chevronné, Abdallah Hamdouk a été intronisé le 21 août.