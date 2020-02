La position algérienne, par sa constance et sa détermination, a été logiquement confirmée au 8ème Sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine pour la Libye qui a achevé ses travaux sur la conclusion que seul le dialogue inter-libyen, assorti à la recherche d’une solution politique à la crise, constitue la voie qui permettrait de restaurer la paix et la stabilité dans ce pays. Cette rencontre qui intervient à quelques jours du 33ème Sommet de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba ( Ethiopie ) aura permis, d’abord et surtout, au Comité de haut niveau de l’UA de « faire entendre la voix de l’Afrique dans la résolution de la crise qui perdure » dans un pays africain. Conforté par la participation du chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guyesso, président du Comité de haut niveau, des représentants de l’ONU et de l’UA, de ceux de la Communauté des Etats sahélo-sahariens et des pays impliqués dans la crise libyenne ainsi que des parties libyennes elles-mêmes, ce sommet vient appuyer singulièrement la démarche de la diplomatie algérienne, ainsi que tous ses efforts, en vue d’encourager les parties libyennes au conflit à opter pour le dialogue inclusif, loin de toute ingérence étrangère, et conformément aux aspirations légitimes du peuple frère libyen en proie à une tragédie qui dure depuis neuf ans.

Les responsables algériens, au plus haut niveau, ont martelé cette position immuable qui trouve son sens et son essence dans la conviction que seuls les Libyens savent quel est leur véritable intérêt, de sorte qu’il leur appartient, eux seuls, de résoudre la crise et de faire preuve d’un sens aigu des responsabilités, au moment où les appétits extérieurs se sont multipliés jusqu’à menacer l’ensemble de la région au plan tant sécuritaire que géostratégique. Alger qui n’a ménagé aucun effort en vue de préserver la Libye, et par-delà elle, toute la sous-région maghrébine, des conséquences néfastes du conflit, travaille, sans relâche, dans le cadre défini par l’ONU, à réunir l’ensemble des conditions favorables à une sortie de crise. Après la conférence de Berlin et la réunion à Alger des membres du groupe des pays voisins, élargi au Mali impacté par les retombées du conflit, le 8ème Sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine pour la Libye vient conforter pleinement ces efforts et nul doute qu’il en sera de même, lors de la tenue prochaine du 33ème Sommet de l’organisation, à Addis-Abeba. Et ce sera là, sans doute, une opportunité pour rendre à l’Afrique son rôle et sa dimension légitimes dans la résolution d’un conflit qui la concerne au premier plan. En témoigne cette décision prise par le Comité de haut niveau qui a élaboré une feuille de route en vue d’organiser, durant l’année 2020, la « conférence inter-libyenne de réconciliation » afin de mettre un terme à la crise dans ce pays.