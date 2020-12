L'agression marocaine de civils sahraouis manifestant contre l'occupation illégale de leur territoire à El Guerguerat a eu pour effet de remettre au premier plan la question du Sahara occidental, en attente depuis plus de quatre décennies d'un référendum d'autodétermination. Alors que les puissances occidentales ne cessent pas de discourir sur la nécessité d'un front commun contre le terrorisme qui a affirmé ses griffes tentaculaires sur de multiples régions du monde et, notamment dans la région sahélienne, voilà qu'elles sont interpellées sur la connexion incontestable entre une sécurité réelle et la stabilité dont les peuples ont besoin pour leur développement. Or, le soutien accordé à un Maroc expansionniste par nature n'a fait qu'encourager le Makhzen dans son arrogante intransigeance face aux tentatives onusiennes de déblocage de la situation au Sahara occidental.

Avec le risque d'un conflit trop longtemps larvé et dont tout indique qu'il risque de devenir explosif dans les prochaines semaines, le moment n'est-il pas venu de convenir de la nécessité d'une solution politique conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et donc à une véritable mise en oeuvre de ces résolutions, n'en déplaise à la volonté de blocage du Maroc qui puise ses certitudes dans le soutien à peine masqué de l'ancienne puissance coloniale et des Etats du Golfe? C'est parce que le processus politique a été indéfiniment bloqué par Rabat qui s'emploie sans cesse à maintenir le statu quo, tout en s'ouvrant l'espace nécessaire à l'exploitation illégale des ressources sahraouies, que les hostilités sont désormais déclarées. En croyant balayer impunément la zone tampon pour poursuivre l' «exportation» de ces ressources, le Maroc a déclenché, contre toute attente, une riposte de nature à rendre impérative l'attention de la communauté internationale sur un peuple spolié depuis plus de 30 ans de son droit à un référendum d'autodétermination.

Les pays membres du Conseil de sécurité sont, dans leur large majorité, convaincus qu'il n'existe pas d'autre solution que l'organisation dudit référendum.

Reste à appliquer les sanctions nécessaires à celui qui se targue d'entraver le processus et n'hésite pas à malmener la Minurso, réduite à une organisation qui mendie quelque prérogative, aux portes d'un territoire où elle est censée, en théorie mais seulement en théorie, observer et assurer le respect des droits de l'homme.

Le deux poids, deux mesures que l'ONU semble assumer, avec une étrange complaisance, vis-à-vis d'un royaume marocain aux abois ne saurait faire oublier que la question du Sahara occidental est, demeure et demeurera constamment une question de décolonisation, conformément à la légalité internationale et aux engagements souscrits par Rabat en 1991, lors de l'accord militaire n°1 avec le Front Polisario. Trop habitués aux nombreux reniements marocains qui les interpellent et les mettent à l'épreuve, désormais, l'UA et l'ONU ne peuvent, ni ne veulent ignorer les implications de leur position commune sur le droit inaliénable du peuple sahraoui.