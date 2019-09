Lors d’une rencontre tenue en marge de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), MM.Faki Mahamat et Yi, se sont engagés à travailler ensemble pour «construire une communauté de destin plus étroite entre la Chine et l’Afrique», ont rapporté des médias..M. Faki a félicité, à l’occasion, la République populaire de Chine pour le

70e anniversaire de sa fondation, ajoutant que l’UA a hâte de travailler étroitement avec la Chine pour défendre conjointement le multilatéralisme et le rôle des Nations Unies.Il a affirmé, en outre, que les relations entre l’UA et la Chine avaient maintenant atteint un niveau plus haut et que l’établissement officiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) aiderait l’Afrique à mieux coopérer avec la Chine et ses autres partenaires. La partie africaine est disposée à participer activement à l’Initiative la Ceinture et la Route proposée par la Chine, apprécie le fort soutien de la Pékin à l’Afrique pour lutter contre l’épidémie d’Ebola et espère approfondir davantage les relations entre l’Afrique et la Chine afin de bénéficier aux peuples des deux parties, a, encore, soutenu M. Faki. De son côté, M. Wang, qui est également conseiller d’Etat, a affirmé que «la Chine et l’Afrique, qui se sont battues côte à côte à travers l’histoire, entrent maintenant dans une nouvelle ère de développement commun».