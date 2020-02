Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a félicité le peuple et le gouvernement du Soudan du Sud pour la formation réussie du gouvernement revitalisé d’union nationale de transition (R- TGoNU) samedi. L’accord du Soudan du Sud connu sous le nom d’Accord revitalisé sur la résolution des conflits au Soudan du Sud (R-ARCSS) a été signé le 12 septembre 2018 et le R-TGoNU devait être formé le 22 février 2020. Dans une déclaration, hier, le président de la Commission de l’UA a félicité les signataires du R-ARCSS d’avoir franchi une étape importante vers la construction d’un pays pacifique, stable, uni et prospère.

M. Mahamat a souligné l’importance du R-ARCSS pour s’attaquer aux causes profondes du conflit ainsi que pour préparer le terrain pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans le pays. La formation du gouvernement d’union nationale n’est qu’une première étape vers des processus de réforme plus difficiles, qui nécessiteront une direction ferme, collégiale et transparente en vue de répondre aux attentes légitimes de paix des populations du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile fin 2013. Le conflit a finalement engendré l’une des crises de réfugiés à la croissance la plus rapide au monde. L’ONU estime qu’environ quatre millions de Sud-Soudanais ont été déplacés à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national. Un accord de paix signé en août 2015 s’est effondré suite à la reprise des violences dans la capitale Juba en juillet 2016.