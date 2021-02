L'Union européenne (UE) a annoncé, hier, une aide à la Guinée via le Mécanisme de Protection civile de l'UE suite à la résurgence du virus Ebola dans le pays, ont rapporté, hier, des médias. Selon le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, «l'UE est déterminée à aider les autorités guinéennes à contenir ce virus mortel et montrer de la solidarité avec le peuple guinéen, comme elle l'a fait lors de l'épidémie de 2014-2016 dans la région et, par la suite, également en République démocratique du Congo». Et d'ajouter que l'UE est prête à fournir une assistance supplémentaire par l'intermédiaire de ses instruments humanitaires d'urgence, en fonction des besoins en Guinée et dans les pays limitrophes, tout en continuant à soutenir le système de santé du pays.