L'Union européenne (UE) a demandé, hier, au nouveau gouvernement israélien de renoncer aux projets d'annexion en Cisjordanie et a rappelé à l'Etat hébreu la nécessité de respecter le droit international, dans une déclaration approuvée par 25 des 27 Etats membres.»Nous demandons instamment à Israël de s'abstenir de toute décision unilatérale qui conduirait à l'annexion de tout territoire palestinien occupé et qui serait, en tant que telle, contraire au droit international», insiste la déclaration publiée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Deux pays de l'UE manquent à l'appel «sur un sujet aussi crucial pour la crédibilité» de sa politique étrangère. L'Autriche et la Hongrie ont refusé de souscrire à cette déclaration.»La déclaration rappelle les positions de l'UE sur la nécessité de respecter le droit international et le soutien à la solution des deux Etats, avec Jérusalem comme future capitale pour les deux Etats, seul moyen de garantir une paix et une stabilité durables dans la région», a expliqué le porte-parole de Josep Borrell.