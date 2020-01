L’Union européenne rejette toutes les procédures israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la ville d’Al-Qods occupée, a affirmé le porte-parole de l’UE en Palestine, Shadi Othman. S’exprimant sur les ondes de la «voix de Palestine», Shadi Othman, cité par l’agence Wafa, a ajouté que l’UE «appelle les autorités israéliennes à respecter la loi internationale et de mettre fin aux violations contre les Palestiniens». Selon le responsable, l’UE «suit avec une grande préoccupation la situation dans la ville d’Al-Qods occupée et ses environs».

M. Othman a expliqué que l’UE «soutient la présence palestinienne à Al-Qods occupée, et également les propriétaires des maisons et des terres menacées de démolition ou de confiscation». Il a précisé que la visite des chefs de missions des pays de l’UE à Al-Issawiya à Al-Qods occupée, a révélé les violations israéliennes des droits de l’homme, notamment contre les enfants.