Les ministres des Affaires étrangères de la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni ont décidé de se réunir en urgence, hier, à Bruxelles pour évoquer la situation en Libye, où le maréchal Haftar poursuit son offensive ciblant Tripoli, ainsi que le dossier iranien. Selon des sources européennes concordantes, plusieurs réunions devaient se tenir dans l’après-midi dans la capitale européenne. Une première à propos de la crise sécuritaire en Libye, et d’autres, dans divers formats, consacrées aux conséquences de l’élimination du général iranien Qassem Souleimani dans un raid américain, le 3 janvier à Baghdad.

Le Foreign Office a annoncé que le ministre britannique Dominic Raab allait d’abord s’entretenir en tête à tête avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, avant que l’Italien Luigi Di Maio et l’Allemand Heiko Maas ne les rejoignent, afin d’évoquer la crise libyenne.

Les responsables britannique, français et allemand ont discuté ensuite, à trois, de l’assassinat du général Souleimani et de ses conséquences, notamment sur le dossier du nucléaire iranien, a-t-on précisé de même source. Londres, Paris et Berlin sont cosignataires de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont le président américain Donald Trump a décidé de se retirer en 2018, point de départ de la nouvelle crise entre Washington et Téhéran. Après l’assassinat de Qassem Souleimani, architecte de la stratégie de l’Iran au Moyen-Orient, Téhéran a appelé à la vengeance. Le Parlement iranien a adopté, hier, en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme «terroristes». Par ailleurs, dès dimanche, Téhéran avait annoncé la levée de toute limite à son équipement en centrifugeuses, utilisées pour la production de combustible nucléaire. Une décision que le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell a dit lundi «regretter profondément». Il a convoqué pour vendredi une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’Union. «D’un point de vue européen, il est important que l’Iran revienne à l’accord nucléaire», a affirmé pour sa part la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des propos que les ministres britannique, français et allemand devaient répéter hier.

A propos de la Libye, un des principaux pays de transit des migrants venus d’Afrique subsaharienne, les Européens redoutent également une accentuation du chaos sécuritaire né en 2011. Cette crise a connu un nouveau tournant lundi avec la prise de Syrte par les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui ambitionne de conquérir la capitale Tripoli à l’Ouest. «Les derniers événements en Libye indiquent qu’une escalade de la violence autour de Tripoli pourrait être imminente», a averti lundi Josep Borrell, alors qu’Ankara a assuré avoir commencé le déploiement de soldats turcs pour défendre le gouvernement légal dans la capitale libyenne.

En toile de fond des entrevues d’hier figurait aussi le cafouillage sur un possible retrait des troupes américaines d’Irak. Les Etats-Unis ont dû démentir un tel retrait, d’abord annoncé dans une lettre transmise par erreur lundi. Il s’agissait en fait d’un «projet (de lettre) non signé», a déclaré le chef d’état-major américain, le général Mark Milley. «Il n’aurait jamais dû être envoyé», a-t-il ajouté, évoquant «une erreur commise en toute bonne foi». La lettre faisait référence — «Nous respectons votre décision souveraine qui ordonne notre départ»— à un vote dimanche du Parlement irakien exhortant le gouvernement à expulser les troupes étrangères d’Irak en réaction à la mort du général Soleimani.

Le chef de l’Otan Jens Stoltenberg, qui avait demandé lundi à l’Iran d’éviter «davantage de violence et de provocations», a de nouveau évoqué, hier, la suspension de la mission d’entraînement des forces irakiennes par l’Alliance. Dans un entretien au téléphone avec le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi, il a assuré que cette suspension n’était que «temporaire» et que la mission reprendrait «quand la situation le permettra».