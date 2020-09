Ankara a assuré que le retour au port de son navire de recherche déployé en Méditerranée orientale, au centre de tensions avec la Grèce, ne constituait pas une reculade et appelé Athènes à faire un geste en retour. «L'Oruc Rais a mouillé près du port d'Antalya pour des travaux de maintenance et l'approvisionnement», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu lors d'un entretien à la chaîne turque NTV. Pour

M. Cavusoglu, interpréter ces travaux de «routine» comme «un pas en arrière», comme l'a laissé entendre le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en y voyant «un premier pas très positif»serait «une erreur». Selon le ministre turc, les autres navires turcs, comme Barbaros Hayrettin et Yavuz, continuent toujours leurs activités de sondage en Méditerranée orientale. M. Cavusoglu a particulièrement fustigé «la carte de Séville», sur laquelle s'appuie la Grèce pour justifier ses revendications maritimes. Préparée en début des années 2000 par l'Université de Séville pour être présentée à la Commission européenne, cette carte soutient que le droit d'exploiter les ressources naturelles autour de îles grecques situées à proximité des côtes turques revient à Athènes. Mais Ankara estime que cela reviendrait à priver la Turquie de dizaines de milliers de km2 de mer.»Si la Grèce avait des bonnes intentions, elle aurait renoncé à la carte de Séville», a déclaré

M. Cavusoglu. Les deux pays se disputent des zones en Méditerranée orientale potentiellement riches en gaz naturel et la tension s'était aggravée fin août, lorsqu'ils ont effectué des manoeuvres militaires rivales.

La crise est au programme d'un sommet européen les 24 et 25 septembre à Bruxelles.

L'Union européenne va devoir prendre «des décisions difficiles» contre la Turquie et recherche l'unanimité de ses membres pour imposer des sanctions économiques, a annoncé hier le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. «Nos relations avec la Turquie sont à la croisée des chemins et le moment est venu pour nos dirigeants de prendre des décisions difficiles» lors de leur sommet les 24 et 25 septembre, a-t-il déclaré lors d'un débat au Parlement européen. «Mais il n'y a pas encore un accord pour des sanctions», a-t-il souligné.

L'unanimité des 27 est requise pour adopter des sanctions contre un Etat tiers. Une gamme d'options très vaste incluant des sanctions économiques a été élaborée par les services de Josep Borrell pour frapper le régime de Recep Tayyip Erdogan et a été approuvée par les ministres des Affaires étrangères de l'UE, lors de leur réunion fin août à Berlin. «Le moment est venu de transformer l'accord politique en décision formelle», a jugé le chef de la diplomatie européenne. «Nous souhaitons une solution qui permettra de sanctionner la Turquie et le Bélarus au même rythme», a expliqué Josep Borrell. Chypre a exigé ce lien et bloque pour l'instant toute décision sur les sanctions contre le Bélarus pour obtenir gain de cause, a-t-on appris de source diplomatique. Les grands groupes politiques du Parlement européen se sont prononcés, hier, pour des sanctions contre la Turquie et plusieurs intervenants ont réclamé un embargo sur les ventes d'armes à ce pays. «Cette demande dépasse mes compétences et celles de l'UE», a répondu Josep Borrell. «Il s'agit d'une compétence nationale des Etats membres. Vos familles politiques devraient l'appuyer dans vos parlements nationaux», a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie européenne a plaidé pour la poursuite du dialogue avec Ankara. Mais il a reconnu que «la situation s'est aggravée», même si la Turquie a ramené à son port d'attache son navire de recherche sismique, l'Oruc Rais, au centre des tensions en Méditerranée orientale.