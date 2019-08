Des observateurs sont en cours de formation, en prévision des prochaines échéances électorales en Tunisie, a annoncé lundi, à Sfax, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi. S’exprimant en marge de la commémoration du 72ème anniversaire de la bataille de Sfax du

5 août 1947, M. Tabboubi, cité par l’agence de presse TAP, a indiqué que l’UGTT, qui « sera au rendez-vous pour une contribution positive à la pratique démocratique effective », « se tient à égale distance de toutes les parties, étant déterminée à assurer la réussite de la prochaine échéance électorale ».

M. Tabboubi a affirmé que « la Centrale syndicale ne trahira pas la Tunisie » et ne permettra pas de livrer la Tunisie « au premier venu », à l’heure où le pays traverse une période délicate. Il a appelé les syndicalistes à se préparer pour la bataille post-électorale qui, selon ses propos, « sera cruciale », et où l’UGTT « sera immanquablement ciblée, dans la mesure où cette dernière oeuvrera à parachever le troisième round des négociations sociales liées à la fonction publique, ainsi qu’à l’activation des clauses des conventions paraphées avec le gouvernement dans divers secteurs vitaux ». « Je suis convaincu que le peuple tunisien réussira à épater le monde lors des prochaines élections législatives et présidentielle, à travers un choix judicieux des listes politiques et des personnalités nationales qui les représenteront à la fois à la présidence de la république et au parlement, et qui sauront préserver la souveraineté du pays et ses acquis » a-t-il poursuivi. 15 candidatures ont été déposées à ce jour pour la présidentielle, a rapporté dimanche la TAP. Reste à savoir combien resteront en course, en attendant que d’autres candidatures s’annoncent.

Un 16 ème candidat s’est déclaré hier. Il s’agit de Mounir Baâtour. Avocat d’affaires, il a décidé de s’engager en devenant le tout premier candidat ouvertement homosexuel à une présidentielle dans le monde arabe. Il y a quelques semaines, il a annoncé avoir les 10.000 signatures nécessaires pour se présenter à l’élection. «Ma candidature a suscité beaucoup d’enthousiasme, beaucoup de soutiens», assure l’avocat, qui confirme présenter sa candidature officiellement aujourd’hui.

Le Premier ministre, Youssef Chahed, donné comme favori de cette élection n’a pas encore annoncé sa candidature. Son parti, Tahya Tounès a cependant assuré qu’il est partant pour la course au palais de Carthage.

Le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle anticipée se poursuivra jusqu’au 9 août 2019, de 8h jusqu’à 18h, conformément au nouveau calendrier électoral.

La liste des candidats retenus sera annoncée au plus tard mercredi 14 août. Et la liste définitive sera annoncée par l’ISIE le 31 août.

Le scrutin aura lieu le 15 septembre en Tunisie et les 13, 14 et 15 septembre à l’étranger. L’élection en question a été prévue initialement le 15 novembre.

Le décès du président, Béji Caïd Essebsi, a contraint les autorités à avancer le rendez-vous électoral, et ce, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.