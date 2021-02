L’Union africaine (UA) a fait part de ses graves préoccupations concernant l’escalade de la violence post-électorale en République centrafricaine (RCA), qui a provoqué le déplacement d’un grand nombre de personnes, aggravant la situation humanitaire désastreuse. Lors de sa dernière réunion, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA a exprimé sa profonde inquiétude. Il a fermement condamné la tentative de coup d’Etat de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), le 13 janvier, en violation des engagements pris par les signataires de l’APPR-RCA (accord de paix et de réconciliation). Le Conseil a exhorté tous les groupes armés et les acteurs politiques, au sein de cette coalition, à s’abstenir de toute action subversive visant à renverser le gouvernement, voire à semer l’instabilité pour miner le second tour des législatives. Il a averti que des sanctions appropriées, poursuites pénales et sanctions ciblées, seraient appliquées à ceux qui portent atteinte à la paix et à quiconque violerait l’APPR-RCA, ainsi que le droit humanitaire et les droits de l’homme.