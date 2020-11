Dix-sept députés au Parlement européen ont appelé, hier, à garantir un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et à assumer ses responsabilités juridiques envers le peuple sahraoui. Dans cette déclaration, signée à l'occasion du 45ème anniversaire des accords dits de Madrid entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, qui ont partagé la colonie espagnole du Sahara occidental entre ses deux voisins africains, les eurodéputés rappellent que «45 ans après que l'un de ses Etats membres a troqué le sort d'un peuple contre un banc de poissons, l'UE doit retrouver sa boussole morale et prendre ses responsabilités au regard du droit international, afin de garantir une solution juste et durable au conflit par la tenue du référendum d'autodétermination promis depuis si longtemps». Selon les signataires, ces accords visaient à donner un «habillage juridique» à l'occupation marocaine qui avait commencé quelques jours auparavant avec la «Marche verte» par laquelle des «milliers de troupes marocaines et de civils encadrés» avaient envahi le territoire du Sahara occidental. Cependant, les accords ne «pouvaient pas transférer par décret la souveraineté sur le Sahara occidental, bien que l'Espagne ait renoncé à ses responsabilités (...) en échange de droits de pêche juteux et de concessions dans une mine de phosphate». Certes, depuis le retrait mauritanien en 1979, le Maroc reste à ce jour la seule force d'occupation (illégale) au Sahara occidental. Cependant, la responsabilité légale de l'Espagne demeure, estiment les eurodéputés, pour qui les Nations unies continuent de répertorier le Sahara occidental comme un territoire non autonome en attente de décolonisation. «45 ans après les accords de Madrid, plus de 170 000 Sahraouis vivent dans des camps de réfugiés de Tindouf», soulignent les signataires. Tout en déplorant les conditions de vie des Sahraouis tributaires d'un maigre soutien international, les signataires pointent du doigt «la corruption, parmi les fonctionnaires de l'Etat marocain et dans l'économie locale, qui serait répandue, en particulier dans l'exploitation lucrative des abondantes ressources naturelles» sahraouies. Un vol commis sous les yeux des Nations unies et de la Minurso dont la «mission spécifique est d'organiser un référendum d'autodétermination». A ce jour, la Minurso reste la seule mission moderne des Nations unies sans mandat en matière de droits humains, tandis que le poste d'Envoyé personnel des Nations unies pour le Sahara occidental demeure vacant depuis que son dernier titulaire a démissionné en mai 2019, rappellent les eurodéputés qui se disent «consternés» que les institutions de l'UE aient «ignoré à plusieurs reprises les arrêts de la Cour de justice de l'UE en incluant les terres et les eaux sahraouies dans les accords commerciaux et de pêche avec le Maroc sans le consentement du Front Polisario». Dans leur plaidoirie, les députés ont appelé l'UE à «cesser de soutenir l'enracinement d'une occupation illégale», en interdisant l'importation de biens produits dans les territoires occupés par les Sahraouis tels que certifiés par le Maroc et produits au Maroc. Devant cet état de fait, l'UE doit «mettre en garde les entreprises européennes telles que Siemens ou Enel contre les lourds risques juridiques et moraux de faire des affaires avec un occupant illégal».