Le Conseil de sécurité des Nations unies va reprendre fin octobre ses consultations sur le dossier du Sahara occidental, compte tenu du fait que le mandat de la Minurso expire à cette échéance et qu’il faudra de nouveau statuer sur sa prorogation. Ce sera là une réunion toute particulière de l’instance onusienne, depuis la démission surprise, en mai dernier, de l’Envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU, l’ancien président allemand Horst Kohler. En effet, le sujet a occupé le Conseil de sécurité, en janvier puis en avril 2019, mais en l’absence d’un émissaire onusien pour rendre compte des obstacles et des manœuvres qui empêchent tout progrès dans la prise en charge du dossier, aucune décision n’a pu aboutir en vue de mener le processus politique, conformément aux résolutions adoptées. De toute évidence, le retard dans la nomination d’un successeur de Horst Kohler a permis une paralysie relative dudit processus, chose qu’a vigoureusement dénoncée dans une lettre envoyée au début du mois courant le président de la RASD, Brahim Ghali, au président du Conseil de sécurité. Dans trois jours, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, va remettre un rapport circonstancié sur la situation qui prévaut actuellement au Sahara occidental, situation dont il a pu dire, voici quelques jours déjà, qu’elle doit être traitée par l’ONU comme « une question de décolonisation ». Outre les indications attendues dans ce rapport, il y aura l’intervention, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, du chef de la Minurso lui-même, Collin Stewart, dont l’éclairage sera de nature à dissiper toutes les équivoques délibérément entretenues par le Maroc, en tant que force d’occupation illégale d’un territoire colonisé, et la puissance occidentale qui le soutient dans cette fuite en avant.

Toujours est-il que la réunion du Conseil de sécurité fin octobre devrait permettre d’encourager le secrétaire général de l’ONU à pourvoir au plus vite au remplacement de Horst Kohler, afin de préserver la dynamique que celui-ci a su imposer malgré toutes les embûches et les entraves, comme en témoigne les négociations entamées à Genève, « sans conditions préalables » d’aucune sorte, entre le Front Polisario et le Maroc.

On se rappelle la déclaration du représentant des Etats-Unis, porte-plume des résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, quand il a évoqué la nécessité d’un « progrès tangible vers une solution mutuellement acceptable ». Dès lors, tout indique que les Etats-Unis vont, cette fois encore, peser dans les tractations qui concernent la durée de prorogation du mandat de la Minurso. Washington considère, à juste titre, que le renouvellement pour six mois, imposé à plusieurs reprises déjà, reste la solution efficace pour « mettre la pression sur les parties au conflit » afin qu’elles reviennent à la table des négociations.

C’est ainsi qu’en l’absence d’un nouvel émissaire de l’ONU, le Conseil de sécurité va devoir se prononcer sur une « prorogation technique » afin d’éviter, d’abord et surtout, que le processus péniblement engagé ne soit encore une fois bloqué par les manœuvres dilatoires du Maroc dont le comportement en matière de droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés ne manquera pas de susciter des critiques. L’ambassadeur de l’Afrique du Sud à l’ONU, Jerry Matjila, avait, à ce sujet, réitéré le soutien de son pays à l’élargissement du mandat de la Minurso à la surveillance des droits de l’homme, sachant que le peuple sahraoui est confronté à de graves violations évoquées d’ailleurs par le secrétaire général de l’ONU dans son rapport sur la situation au Sahara occidental, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.