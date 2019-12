Déçu par l’impuissance de la communauté internationale à mettre fin à l’offensive du général à la retraite Khalifa Haftar contre Tripoli et face aux manœuvres de plusieurs pays qui freinent la recherche d’une solution politique, le Premier ministre libyen Fayez al Serraj a lancé vendredi dernier un appel pressent aux cinq pays amis dont l’Algérie pour aider le gouvernement reconnu par l’ONU à surmonter la crise. Le chef du gouvernement d’union nationale (GNA) a ainsi demandé, dans une lettre transmise aux dirigeants des pays concernés, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Algérie et la Turquie, leur appui pour repousser les attaques terrestres et aériennes de l’armée nationale libyenne ( ANL ) autoproclamée à laquelle Haftar a donné l’ordre, voici quelques jours, d’entrer dans Tripoli avant la fin de l’année, malgré un enlisement militaire qui dure depuis le 4 avril dernier aux environs de la capitale libyenne.

Dans ces lettres adressées aux dirigeants des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Algérie et de la Turquie, le chef du GNA, Fayez al serraj, exhorte chacun de ces « pays amis à activer les accords de coopération en matière de sécurité », selon les termes du communiqué. L’initiative fait suite à un accord conclu la veille par Al Serraj avec le président turc Recep tayyip Erdogan, à Ankara, pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays qui avaient déjà conclu, peu de temps auparavant, un autre accord, non moins important, sur la recherche et l’exploitation du pétrole et du gaz dans les zones relevant de leur souveraineté. Pour les observateurs de la crise libyenne, Tripoli a ouvert la voie à une implication de plus en plus directe de la Turquie dans le conflit qui se joue au détriment du peuple libyen et qui prend des proportions dramatiques à cause des ingérences multiples de parties étrangères à la sphère maghrébine.

Le but du GNA reste, bien évidemment, de « repousser l’agression de tout groupe opérant hors de la légitimité de l’Etat, pour maintenir la paix sociale et parvenir à la stabilité de la Libye », selon le communiqué qui souligne que Fayez al Serraj appelle les cinq pays amis « à coopérer et se coordonner» avec Tripoli dans la lutte contre «les organisations terroristes, notamment l’Etat islamique (EI) et Al-Qaïda». L’offensive déclenchée le 4 avril dernier par le général à la retraite Haftar a fourni, affirme le GNA, à ces organisations «l’opportunité et le climat appropriés pour revenir en Libye où leurs activités se sont accrues».

L’entrée en vigueur, annoncée par Tripoli, d’un accord de coopération militaire renforcée avec la Turquie ouvre la voie à un engagement direct d’Ankara dans la région maghrébine où les intérêts des partisans et des ennemis des Frères musulmans vont se télescoper. Les Emirats arabes unis et l’Egypte appuient en effet Haftar, avec d’autres puissances plus discrètes, sans parvenir cependant à briser la résistance des forces loyales au GNA qui ont réussi jusque-là à stopper l’offensive de l’ANL. Face à elle, divers groupes armés dont les plus importants sont ceux de Misrata et Zintan, se battent avec des équipements fournis par la Turquie pour maintenir la ligne de front telle quelle depuis des mois. Mais les moyens dont disposent les troupes de Haftar sont plus avantageux et c’est ce qui explique la réaction du GNA qui pressent un renversement de situation. D’où son appel aux «cinq pays amis».

Les ingérences étrangères dénoncées avec force par l’Union africaine et le Groupe des pays voisins depuis 2018 sont à l’origine du risque d’escalade observé, aujourd’hui, avec le danger d’un scénario syrien où les grandes puissances et les forces régionales ont joué leur partition.

La position de l’Algérie est constante qui prône un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes et elles seules, et considère que seule une solution politique est à même de mettre fin à la crise. Ainsi, a-t-elle mobilisé sa diplomatie et axé sa politique étrangère sur cette voie, partant de la conviction que le pays frère et voisin est capable de transcender les divisions pour peu que les ingérences s’écartent. Tel est d’ailleurs la promesse du président de la République nouvellement élu, Abdelmadjid Tebboune, qui a assuré que «l’Algérie déploiera davantage d’efforts en faveur de la stabilité de la Libye et de la préservation de l’unité de son peuple et de son intégrité territoriale ». Loin de soutenir une partie contre une autre, notre pays appelle «tous les frères libyens à la réunification des rangs, au dépassement des divergences et au rejet de toute ingérence étrangère » dont les conséquences sont visibles par ailleurs. Et forte de cette constante, l’Algérie avertit, par la voix du chef de l’Etat nouvellement investi, qu’elle «n’acceptera jamais d’être écartée des solutions proposées au dossier libyen», compte tenu du destin commun qui lie les deux peuples frères et voisins.