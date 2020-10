Le Premier ministre libanais nouvellement nommé, Saad Hariri, a déclaré vendredi que les autorités devaient mettre toutes leurs divergences de côté pour former un nouveau gouvernement et restaurer la confiance dans le pays, selon un communiqué. «Nous devons travailler à restaurer la confiance entre les citoyens et le gouvernement d'un côté, et entre le gouvernement et la communauté internationale de l'autre», a déclaré M. Hariri à l'issue de consultations parlementaires menées en vue de la formation du gouvernement. «Nous avons besoin de temps pour sortir de la crise mais nous devons commencer les réformes rapidement afin de débloquer un soutien du Fonds monétaire international, de mettre fin à la dégradation du pays et de reconstruire Beyrouth après les explosions survenues dans le port», a-t-il dit. M. Hariri a été désigné jeudi au poste de nouveau Premier ministre libanais, avec 65 voix sur 128, et chargé de former un gouvernement, un an après le déclenchement de manifestations nationales qui avaient conduit à sa démission.