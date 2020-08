La Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a insisté, vendredi, lors de l'ouverture du sommet extraordinaire consacré au Mali, sur le retour au pouvoir des civils après le coup d'Etat qui y a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Lors d'un sommet des chefs d'Etat de la Cédéao, elle a donné 12 mois à la junte pour tenir des élections ramenant les civils à la direction du pays, faisant des progrès sur cette voie une condition à la levée de leurs sanctions. La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali a libéré, jeudi, l'ancien président, surnommé IBK. «Si nous pouvons considérer que la question de la libération d'IBK est résolue, il n'en est pas de même pour celle du retour à l'ordre constitutionnel qui suppose que tous les militaires regagnent les casernes», a affirmé à Niamey le président nigérien Mahamadou Issoufou, également président en exercice de la Cédéao lors de son discours d'ouverture du sommet en visioconférence. «La junte se propose de garder le pouvoir pour trois ans afin dit-elle de restaurer les institutions étatiques sur une base garantissant leur stabilité», a poursuivi M. Issoufou. «Autrement dit, elle refuse de regagner les casernes alors que le pays est en guerre (contre les groupes jihadistes, ndlr), ce qui exige, plus que jamais, que l'armée se concentre sur sa mission traditionnelle, surtout que l'ennemi fourbit ses armes et cherche à exploiter le vide institutionnel», a estimé le président nigérien.

La Cédéao a sanctionné la junte et le Mali en imposant la fermeture des frontières de ses Etats membres avec le Mali et l'arrêt des flux financiers et commerciaux. Elle devait réexaminer ces sanctions vendredi. Les colonels ont promis de restituer le pouvoir aux civils dans un délai non précisé. La Cédéao s'était dit prête à accepter une transition de quelques mois, un an au maximum, pourvu qu'elle ne soit pas dirigée par un militaire en exercice, mais pas deux ou trois ans comme le proposaient d'abord les militaires. Un document publié sur le site du Journal officiel malien investit le chef de la junte des prérogatives présidentielles, au moment où les pays de la région insistent sur le retour au pouvoir des civils après le putsch de la semaine passée. Ce document, baptisé «Acte fondamental», a été publié dans l'édition en ligne du 27 août du Journal officiel, à la veille d'un nouveau sommet extraordinaire consacré au Mali de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui se tenait vendredi par visioconférence.

Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) au Mali a annoncé reporter la première réunion de concertation prévue hier avec les organisations politiques et civiles sur un futur transfert des pouvoirs, rapporte la presse locale. Le CNSP, crée par les militaires mutins après le changement inconstitutionnel de gouvernement au Mali, ayant abouti à la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta, avait invité les partis politiques, les groupes signataires de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d'Alger, les organisations de la société civile à des «échanges sur l'organisation de la transition» hier matin à Bamako. Le Comité a annoncé dans un communiqué le report de cette rencontre «à une date ultérieure» en invoquant des «raisons d'ordre organisationnel».

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) «demande» aux responsables du CNSP «d'engager une transition civile immédiatement» et la «mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali. Lundi dernier, le porte-parole des militaires mutins, Ismaël Wagué a indiqué que «toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition et à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens (...) conformément à notre première déclaration». «Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive», a-t-il promis.