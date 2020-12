En Centrafrique...Pas de résultats pour les élections groupées de dimanche avant le 4 janvier. D'après l'AFP, C'est la date retenue pour les résultats provisoires; mais les définitifs ne seront pas connus avant le 18 janvier. Trois longues semaines... Un trou noir où tout est possible dans un pays en guerre. Les bulletins des bureaux de vote, dispersés à travers un territoire, occupé aux deux tiers par des groupes armés, doivent être acheminés jusqu'à Bangui pour être comptabilisés et certifiés.Après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, les recalés de la présidentielle et des législatives auront une dizaine de jours pour contester la légalité du scrutin. En l'absence de majorité absolue, un second tour est prévu le 14 février. Le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange Maxime Kazagui a déclaré lundi que seule l'Autorité nationale des élections (ANE), organe censé organiser les élections en République centrafricaine (RCA), était habilitée à proclamer les résultats provisoires des scrutins présidentiel et législatif. Il s'agit d'éviter tous les pronostics susceptibles de provenir de la presse ou des agences de sondage d'opinion, qui pourraient provoquer des confusions, a-t-il indiqué. D'après les lois électorales centrafricaines, l'ANE a jusqu'au 4 janvier prochain pour proclamer les résultats provisoires du premier tour des élections organisées dimanche dernier, et il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Les scrutins de dimanche se sont déroulés dans un calme relatif grâce notamment à la présence de la force des Nations unies (MINUSCA) à travers le pays. Pas de grands incidents de sécurité enregistrés dans la journée du vote, mais la participation des électeurs pourrait être très faible dans des zones contrôlées par les rebelles. Pour Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies en RCA, il s'agit d'une victoire du peuple centrafricain sur les groupes armés qui voulaient bloquer les scrutins, a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse ce lundi.