La chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a manifesté de façon spectaculaire, mardi, son désaccord avec Donald Trump en déchirant la copie de son discours prononcé devant le Congrès. Alors que le président américain venait d’achever son discours sur l’état de l’Union, Mme Pelosi qui était, suivant la tradition, debout derrière lui à côté du vice-président Mike Pence, a ostensiblement pris le document disposé devant elle et l’a déchiré. A la sortie, priée par un journaliste de dire pourquoi elle avait eu ce geste, elle a lancé une réponse sybilline: «parce que c’était la chose la plus courtoise à faire, par rapport aux alternatives.» La Maison-Blanche a réagi en déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi symboliquement «déchiré» autant d’invités cités dans le discours. Le rendez-vous annuel avait commencé par une autre scène qui résume la division de la classe politique américaine: Donald Trump avait évité la main tendue de Nancy Pelosi, en rupture avec les usages. Et la présidente de la Chambre a plusieurs fois marqué sa désapprobation durant le discours, pendant que le camp démocrate restait de marbre face aux ovations républicaines.