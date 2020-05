La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 312 188 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles hier. Plus de 4 651 119 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 88.754 décès pour 1.467.884 cas. Au moins 268.376 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34.466 morts pour 240.161 cas, l'Italie avec 31.763 morts (224.760 cas), l'Espagne avec 27.650 morts (231.350 cas), et la France avec 27.625 morts (179.365 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré au total 82.947 cas (6 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès (1 nouveau), et 78.227 guérisons. L'Europe totalisait, hier, 165.725 décès pour 1.882.402 cas, les Etats-Unis et le Canada 94.512 décès (1.543.654 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 28.629 décès (505.427 cas), l'Asie 12.157 décès (353.577 cas), le Moyen-Orient 8.108 décès (273.241 cas), l'Afrique 2.702 décès (81.294 cas), et l'Océanie 126 décès (8.391 cas). Dans cette conjoncture, on apprend que la Chine a exporté une grande quantité de fournitures anti-épidémiques depuis le 1er mars, y compris 50,9 milliards de masques, pour soutenir la lutte mondiale contre l'épidémie de Covid-19, selon des données officielles. Le pays a également exporté 216 millions de combinaisons de protection, 81,03 millions de lunettes de protection, 26,43 millions de thermomètres infrarouges et 1,04 milliard de paires de gants chirurgicaux, ainsi que des kits de test de COVID-19 pour 162 millions de personnes et 72.700 respirateurs au cours de la même période, selon l'Administration générale des douanes.

Sur un autre registre, les autorités chinoises ont répété hier qu'elles prendraient les «mesures qui s'imposent» pour défendre Huawei et les entreprises chinoises, après la décision des Etats-Unis de barrer l'accès du géant des télécom à la technologie américaine des semi-conducteurs. Le ministère américain du Commerce a annoncé, vendredi, une série de mesures pour brider la capacité du groupe chinois à développer des semi-conducteurs à l'étranger grâce à de la technologie américaine. L'administration Trump perçoit Huawei comme une menace pour la sécurité nationale, au service des autorités chinoises. C'est ainsi qu'après avoir été relégué au deuxième plan par la crise du coronavirus, le conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales est reparti de plus belle, sur fond de détérioration de leurs relations. «La Chine exhorte les Etats-Unis à cesser immédiatement leurs mauvaises actions», a indiqué le ministère du Commerce, considérant les restrictions comme une «menace sérieuse pour les chaînes d'approvisionnement mondiales». Cette menace de représailles intervient au lendemain de déclarations, émanant du ministère des Affaires étrangères, appelant «la partie américaine à cesser immédiatement sa répression déraisonnable à l'encontre de Huawei et des entreprises chinoises». Les responsables américains ont accusé à plusieurs reprises le géant technologique de voler des secrets commerciaux américains et de soutenir les efforts d'espionnage de la Chine.

Le conflit entre les deux premières puissances économiques mondiales semble repartir de plus belle, sur fond de détérioration de leurs relations en raison de la pandémie de Covid-19 dont le président américain Donald Trump impute la responsabilité à Pékin. Le ministère américain du Commerce a expliqué vendredi que des contrôles «cibleraient étroitement et stratégiquement l'acquisition par Huawei de semi-conducteurs qui sont le produit direct de certains logiciels et technologies américains».