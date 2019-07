La Chine a appelé les Etats-Unis à cesser leur pression maximale sur l’Iran et à éviter de créer de nouveaux obstacles à la mise en œuvre par les parties du Plan d’action global commun (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying. Assurer l’application complète et efficace du JCPOA est non seulement l’exigence des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi la seule approche viable et efficace pour résoudre la question du nucléaire iranien et réduire les tensions, a indiqué Mme Hua, lors d’un point presse, lorsqu’elle a été invitée à commenter une réunion organisée dimanche à Vienne. Selon la porte-parole, à la demande du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne, une réunion de la Commission conjointe du JCPOA a été organisée pour discuter de l’application de cet accord. Une délégation chinoise menée par des responsables du département du Contrôle des armes du ministère des Affaires étrangères a participé à la réunion. La partie chinoise a appelé les parties à faire preuve de calme et de retenue, à résoudre les différends dans le cadre des réunions de la Commission conjointe et à promouvoir la réduction des tensions actuelles, a fait remarquer Mme Hua. Lors de la réunion, les parties ont réaffirmé leur attachement au JCPOA, cherché à résoudre la question de sa mise en úuvre par l’Iran et réitéré leur opposition à l’adoption par les Etats-Unis de sanctions unilatérales et à la juridiction au bras long pour empêcher l’application du JCPOA par d’autres pays, a souligné la porte-parole.