Zhang Jun, ambassadeur de Chine auprès des Nations unies, a demandé vendredi aux Etats-Unis de changer de cap sur la question nucléaire iranienne et de revenir sur le bon chemin du multilatéralisme. Le Conseil de sécurité des Nations unies a rejeté vendredi un projet de résolution déposé par les Etats-Unis visant à prolonger l'embargo sur les armes contre l'Iran. «Le résultat du vote a bien montré une fois de plus que l'unilatéralisme ne recevra aucun soutien et que l'intimidation sera voué à l'échec», a-t-il dit, soulignant que «toute tentative visant à placer ses propres intérêts au-dessus des intérêts communs de la communauté internationale ne conduira qu'à une impasse». En menant ces dernières années une politique unilatéraliste et sous le signe de «l'Amérique d'abord», les Etats-Unis «ont abandonné leurs obligations internationales et se sont retirés de nombreux accords multilatéraux et d'organisations internationales, ce qui a endommagé leur propre crédibilité», a noté M. Zhang. La Chine exhorte les Etats-Unis à «abandonner l'unilatéralisme, à mettre fin aux sanctions unilatérales et à sa justice au bras long. Ils devraient adopter une attitude raisonnable et réaliste et retourner sur le bon chemin en appliquant l'accord nucléaire iranien et la résolution 2231 du Conseil de sécurité, qui a approuvé l'accord nucléaire de juillet 2015 entre l'Iran et le groupe P5+1» (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), a-t-il dit. «La diplomatie est le bon chemin à suivre, tandis que la préservation et la mise en oeuvre de l'accord nucléaire iranien sont d'une importance vitale», a indiqué M. Zhang, demandant «des efforts pour faciliter le dialogue et la consultation entre les parties prenantes». La Chine, «qui continuera de travailler avec la communauté internationale pour faire respecter conjointement l'accord sur le nucléaire iranien et la résolution 2231 du Conseil de sécurité, sera toujours du côté de l'équité et de la justice internationales, de la paix et de la stabilité mondiales et du multilatéralisme et travaillera dur pour le règlement politique de la question nucléaire iranienne», a-t-il affirmé.

«Le projet de résolution américain sur la réimposition de sanctions contre l'Iran et la poursuite de la politique de pression maximale n'ont aucun fondement juridique ni bon sens», a estimé l'ambassadeur, notant que «l'écrasante majorité des membres du Conseil de sécurité avaient exprimé des réserves sur ce texte». Les Etats-Unis ont menacé à plusieurs reprises qu'ils invoqueraient le mécanisme de «snapback» (la clause du retour en arrière en cas de violations de l'accord) au sein du Conseil de sécurité si son projet de résolution venait à échouer, a noté l'ambassadeur. S'étant retirés de l'accord sur le nucléaire iranien, les Etats-Unis n'en sont plus partie prenante et sont donc infondés à exiger ce «snapback», a indiqué M. Zhang. «S'ils insistent au mépris de l'opinion internationale, leur tentative sera de nouveau vouée à l'échec», a-t-il dit.