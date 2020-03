La Chine est prête à «travailler avec tous les autres pays» dans la lutte mondiale contre le coronavirus, a affirmé l'agence de presse officielle Xinhua, citant une conversation entre les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine. Cette déclaration du président chinois a été faite à son homologue russe lors d'un échange téléphonique jeudi soir, heure de Pékin. La Chine «a la volonté de faire les efforts concertés avec la Russie et tous les autres pays pour (...) préserver la sécurité sanitaire mondiale», a ajouté Xinhua». La Chine a la confiance, la capacité et la certitude de parvenir à une victoire totale contre l'épidémie», a encore dit le président chinois à son homologue russe. Le coronavirus, qui a fait plus de 10 000 morts dans le monde, est apparu pour la première fois en décembre dans la ville chinoise de Wuhan. Il s'est depuis étendu à 158 pays et territoires. Au cours des derniers jours, la Chine a apporté son aide à l'Italie, l'Espagne et la France, entre autres pays, leur fournissant notamment des équipements tels que des masques et autres moyens de prévention. Elle a également envoyé en Italie des médecins épidémiologues pour seconder les équipes locales très éprouvées par des semaines de mobilisation générale.