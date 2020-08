La Chine se félicite de la proposition du président russe, Vladimir Poutine, d'organiser un sommet en ligne sur la question du nucléaire iranien, a déclaré samedi Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a fait ces remarques en réponse à une question sur la proposition de M. Poutine. Le président russe a proposé vendredi la tenue d'une réunion urgente en ligne des chefs d'Etat des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec la participation des dirigeants allemand et iranien, pour discuter de l'Iran et de la situation dans le golfe Persique. La Chine apprécie les efforts de la Russie pour apaiser les tensions sur la question du nucléaire iranien et renforcer la sécurité régionale, a déclaré M. Zhao. La Chine a toujours fermement soutenu le Plan d'action global conjoint (JCPOA) et est déterminée à sauvegarder la paix et la stabilité au Moyen-Orient, a-t-il souligné. «La Chine est prête à travailler avec les parties concernées pour maintenir une communication et une coordination étroites et à promouvoir conjointement le processus de résolution politique de la question du nucléaire iranien».

Par ailleurs, le président des Etats-Unis, Donald Trump s'est dit prêt samedi à utiliser une riposte controversée pour réimposer de façon unilatérale des sanctions de l'ONU sur Téhéran, après le rejet par le Conseil de sécurité d'une résolution américaine visant à prolonger l'embargo sur les armes en Iran. Après le camouflet subi par Washington, le locataire de la Maison- Blanche a promis une réponse sous la forme d'un «snapback», un mécanisme qui est une sorte de droit de veto à l'envers. «Nous connaissions l'issue du vote, mais nous ferons un ‘‘snapback''. Vous verrez la semaine prochaine», a affirmé Donald Trump. Les détracteurs de la démarche américaine soupçonnent l'administration Trump de vouloir parvenir avant l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis à cette réimposition controversée des sanctions de l'ONU, au risque de plonger le Conseil dans l'une des pires crises diplomatiques de son histoire. L'Iran a crié victoire après ce rejet, qui a déjà des répercussions sur l'accord nucléaire iranien: Donald Trump ne participera «probablement pas» au prochain sommet des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec l'Iran proposé par son homologue russe Vladimir Poutine. Seuls deux des quinze membres du Conseil ont voté vendredi pour la résolution, mettant en exergue les divisions entre Washington et ses alliés européens depuis que le président Donald Trump a retiré unilatéralement les Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien en mai 2018. Plusieurs pays pourtant a priori favorables à une prolongation de l'embargo, à l'instar des Européens, ont en effet refusé de jouer le jeu américain. Téhéran a raillé Washington pour son incapacité à obtenir plus qu'une seule voix de soutien, celle de la République dominicaine. Les alliés européens de Washington se sont tous abstenus. Pour le président iranien Hassan Rohani, les Etats-Unis n'ont pas réussi à mettre fin à ce qu'il a appelé l'accord «à moitié vivant» de 2015 avec les grandes puissances qui a permis à l'Iran d'échapper aux sanctions en échange d'une réduction de son programme nucléaire. «Les Etats-Unis ont échoué dans cette conspiration, humiliés», a déclaré

M. Rohani lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision. «À mon avis, ce jour restera dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de la lutte contre l'arrogance mondiale.» «Pendant les 75 ans d'histoire des Nations unies, l'Amérique n'a jamais été aussi isolée», a dit le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Moussavi. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a, lui, dénoncé une «grave erreur».