La Chine va envoyer davantage d'experts médicaux en Italie, et fera de son mieux pour fournir du matériel médical et d'autres types d'aide à la partie italienne, a déclaré hier soir le président chinois Xi Jinping, au cours d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte. M. Xi a souligné au cours de la discussion que la Chine et l'Italie avaient récemment été durement éprouvées par l'épidémie de COVID-19. Après des mois de dur travail, les efforts de prévention et de contrôle de l'épidémie déployés par la Chine ont amené une évolution positive, et ont permis des progrès majeurs dans la lutte contre le virus, a déclaré M. Xi, ajoutant que la relance du développement économique et social était également en train de s'accélérer.

La Chine continuera à agir avec prudence jusqu'à la fin de l'épidémie, et s'efforcera de remporter une victoire rapide et complète sur la maladie pour redonner confiance aux autres pays dans leurs efforts de prévention et de contrôle. Soulignant que le gouvernement italien avait pris une série de mesures de prévention et de contrôle fermes pour répondre à l'épidémie,

M. Xi a indiqué que la Chine soutenait fermement les efforts de l'Italie, et avait pleinement confiance en sa victoire sur la maladie. La Chine comprend parfaitement les préoccupations urgentes de l'Italie, enverra en conséquence davantage d'experts médicaux en Italie et fera de son mieux pour offrir davantage de matériel médical et d'autres types d'aide à la partie italienne, a affirmé M. Xi. La Chine est prête à travailler de concert avec l'Italie pour contribuer aux efforts de coopération internationale contre l'épidémie, ainsi qu'à la construction d'une «Route de la soie sanitaire», a déclaré

M. Xi. Il s'est déclaré convaincu que l'amitié traditionnelle et la confiance mutuelle entre les deux pays sortiraient renforcées de leur lutte conjointe contre l'épidémie et que la coopération bilatérale tous azimuts continuerait à s'élargir.

M. Conte a quant à lui noté que le gouvernement chinois avait agi avec détermination pour contrôler l'épidémie, et que les mesures efficaces qu'il avait prises constituaient à la fois un encouragement et un exemple pour l'Italie et pour tous les autres pays. L'Italie félicite la Chine pour ces accomplissements, a-t-il ajouté. M. Conte a également remercié la partie chinoise pour avoir apporté une aide et un soutien précieux à l'Italie dans ces moments difficiles, ajoutant que cela attestait une fois de plus la profonde amitié qui unit les deux peuples. Au nom du gouvernement et du peuple italiens, M. Conte a transmis ses remerciements les plus sincères à la partie chinoise, et s'est déclaré convaincu que les relations entre l'Italie et la Chine seraient plus fortes que jamais après cette épidémie.