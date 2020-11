Le mobilisation autour de le cause sahraouie prend une nouvelle dimension. Le recours à la force est toujours regrettable et il ne peut être approuvé en tant que tel. Après l'agression militaire marocaine contre le peuple sahraoui dans la région d'El Guerguerat, au Sahara occidental, les réactions et les condamnations ne se sont pas fait attendre. Une agression qualifiée de «lâche et haineuse» par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps). Une agression que l'Algérie, l'un des premiers pays à réagir, a vivement dénoncée. Tout en appelant à la «cessation immédiate» de ces opérations militaires dont les conséquences sont de nature à affecter la stabilité de toute la région, l'Algérie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, a appelé les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve d'un sens de responsabilité et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l'Accord militaire, signé entre elles et l'ONU. Dans le même communiqué l'Algérie a exhorté le secrétaire général de l'ONU et la Minurso à accomplir scrupuleusement leurs missions, sans restrictions ni entraves, et dans l'impartialité qu'exigent les développements actuels. Une agression «condamnée fortement» par les partis du FLN et du RND. Celui-ci a qualifié cette agression «de violation des bases juridiques et procédurales de l'accord de cessez-le-feu», mais aussi «d'atteinte au processus de règlement de la cause sahraouie ainsi qu'au droit de peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions et aux décisions onusiennes y afférentes». Pour sa part, le parti de Front de libération nationale, tout en qualifiant cette agression marocaine d'«abjecte» et d'«infâme», a estimé que «cette opération intervient au moment où les Sahraouis se sentent abandonnés par le communauté internationale, face à l'intransigeance et à le tyrannie de Maroc, soutenu par certaines grandes puissances, en tête desquelles la France qui assume une grande partie de responsabilité dans le blocage de processus de règlement politique au Sahara occidental». «Les manoeuvres acrobatiques du Maroc pour l'ouverture de consulats dans les territoires occupés, ne changeront rien à la situation, au contraire, ces actions tournant le Maroc en ridicule au niveau international, car il est inconcevable que les pays ouvrent les consulats dans les régions où il n'y a pas de citoyens», a encore indiqué le FLN. Un avis partagé par le Mouvement El-Islah qui souligne qu'«à travers cette opération militaire menée dans la région libérée et zone sans arme, en vertu d'une résolution onusienne, le Maroc fait fi de toutes les décisions de la légalité internationale, en osant s'attaquer à des civils sahraouis dans les territoires libérés», tout en imputant l'entière responsabilité à l'ONU, à cause de son mutisme injustifié qui a mené à la rupture du cessez-le-feu. Il en est de même du Mouvement El-Bina qui a exhorté l'ONU et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités face à cette violation brutale, en prenant rapidement les mesures qui s'imposent pour éviter une dégradation de la situation dans la région. De même qu'elle a appelé à une mise en oeuvre urgente des résolutions onusiennes, notamment celles ayant trait à l'autodétermination. Pour le parti Talaie El Hourriyet, cette escalade, adoptée par le régime marocain, est «une tentative marocaine désespérée pour se soustraire à ses engagements internationaux et à tous les accords conclus avec la République arabe sahraouie démocratique (Rasd)». Il s'agit aussi d'une atteinte à la paix et à la sécurité régionales qui risque d'avoir des répercussions fatales, non seulement sur le Royaume et le Front Polisario, mais également sur toute la région, en faisant obstacle aux perspectives de l'unité maghrébine à laquelle aspirent les peuples du Maghreb. Par ailleurs, le président du Comité algérien pour la solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Ayachi, a indiqué que «la violation de l'accord de cessez-le-feu, signé en septembre 1991, constitue un autre défi pour l'ONU et une menace à la paix et à la sécurité dans la région». Dans le même sillage, l'ancien président du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui, Mahrez Lamari, a estimé que «la politique de fuite en avant menée par le régime marocain, pour couvrir ses violations, aura des conséquences désastreuses sur la région et va mettre à rude épreuve la crédibilité de l'ONU».