La coordination des mouvements de l'azawad (CMA), membre signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, a annoncé la création d'une zone de défense et de sécurité dans la région de Gourma, ont rapporté, hier, les médias maliens. Le président de la CMA, Sidi Ibrahim Ould Sidatt a indiqué que la décision de créer la zone du Gourma intervient pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en partenariat avec les forces nationales et internationales. La région du Gourma est située au niveau de la boucle du fleuve Niger, à quelques dizaines de kilomètres à l'Est de Tombouctou. Cette décision a été prise lors d'une importante rencontre du comité directeur de la CMA, tenue à Kidal du 29 au 31 janvier 2021. «Durant 3 jours, ces différents points ont été largement passés en revu afin de dégager une feuille de route pour orienter la politique d'actions globales à entreprendre durant le semestre à venir», a-t-il ajouté.

Le président de la CMA a souligné que cette feuille de route se décline sous des axes principaux dont «la redynamisation et la recomposition des bureaux régionaux de la CMA dans les Régions de Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudenit - la création de deux zones militaires dans la Région de Gao (le Haoussa et le Gourma) avec une coordination unique - et aussi le renforcement des mesures dédiées à la lutte contre l'insécurité dans les Régions de Tombouctou et de Ménaka». En janvier 2020, la CMA et la Plateforme ont signé un accord pour tenter de «restaurer la sécurité» dans et autour de la ville de Ménaka (centre du Mali), théâtre de violences meurtrières. A Ménaka, les violences sont multiformes, terroristes, intercommunautaires ou crapuleuses, auxquelles s'ajoutent les rivalités entre groupes armés. Malgré la crise humanitaire qui sévit dans le pays, les ONG y ont une nouvelle fois cessé leurs activités à la suite d'un énième braquage.