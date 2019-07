La coalition militaire contre le mouvement Ansarullah (Houthis) au Yémen, dirigée par l’Arabie saoudite, a lancé samedi une série de frappes aériennes sur des positions tenues par les Houthis à Sanaa, rapportent des sources médiatiques citant des riverains. Ces frappes ont visé un camp militaire et le ministère de l’Information adjacent situés au centre de la capitale du Yémen. Aucune victime n’a été signalée pour le moment, ajoutent les mêmes sources. «Cinq sites de défense aérienne et un dépôt de missiles balistiques ont été frappés à cette occasion», a indiqué le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, cité par l’agence SPA. Ces frappes surviennent trois jours après que Ryadh a intercepté et détruit des drones chargés d’explosifs lancés par les éléments houthis sur l’aéroport saoudien de Jizan (Sud-Ouest). L’Arabie saoudite dirige une coalition militaire au Yémen depuis quatre ans contre les Houthis en soutien au gouvernement en exil, reconnu par la communauté internationale.