La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a bombardé dans la matinée d'hier des camps des rebelles Houthis à Sanaa, quatre jours après une attaque contre un site pétrolier saoudien, ont constaté des correspondants de l'AFP et des témoins présents sur place. Les rebelles yéménites, soutenus par l'Iran, ont tiré un missile lundi contre un site d'Aramco à Jeddah, la grande ville de l'ouest de l'Arabie saoudite, déclenchant l'incendie d'un réservoir de pétrole dans une usine de l'entreprise publique, première exportatrice de brut au monde.Plusieurs frappes aériennes de la coalition ont visé hier matin des camps militaires des Houthis à Sanaa, la capitale, à Amran (au nord de Sanaa) et à Hodeida, la région portuaire à l'ouest du pays, selon des correspondants de l'AFP à Sanaa et des témoins sur place. L'existence de victimes de ces raids n'a pas été confirmée. «Nous nous sommes réveillés aujourd'hui avec des raids et le bruit de fortes explosions qui ont effrayé tout le quartier», a raconté Abdelkarim al-Qoudsi, un habitant de 41 ans, qui vit à Al-Hafa, un quartier dans l'est de Sanaa.Un responsable houthi a dénoncé les raids de la coalition. «L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis - membres dde la coalition - veulent nous effrayer avec leurs frappes aériennes, mais nous leur disons que leurs raids ne feront qu'augmenter notre force», a-t-il déclaré sous le couvert d'anonymat. Depuis 2014, les rebelles contrôlent la capitale Sanaa et ont conquis une partie du nord du pays dans la guerre qu'ils livrent aux forces gouvernementales, appuyées par la coalition dirigée par Ryad. Cette coalition contrôle en revanche tout l'espace aérien du Yémen. En réaction au soutien de l'Arabie saoudite au gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationales, les Houthis ont multiplié les attaques contre le grand royaume voisin, comme celle de lundi ou celle de septembre 2019 visant une installation majeure d'Aramco. Le conflit au Yémen a tué des dizaines de milliers de personnes, essentiellement des civils, selon des organisations humanitaires, et a plongé le pays pauvre dans la pire crise humanitaire au monde contre les conséquences de laquelle l'ONU n'a pas cessé de mettre en garde.