Furieux d’avoir été chassé de la ville de Gharian, située à une centaine de km de Tripoli et où il avait posté sa principale base d’intendance, le maréchal Khalifa Haftar a franchi un nouveau palier en demandant à ses forces d’attaquer tous les intérêts turcs qui se trouveraient sur leur chemin. Mais, en proie à une retraite qui a frisé le sauve-qui-peut, les combattants de l’Armée nationale libyenne autoproclamée ont d’autres chats à fouetter que de satisfaire les prétentions du général à la retraite. Fuyant la base arrière investie par les forces loyales au gouvernement d’union nationale que préside Fayez al Serraj ( GNA ), les soldats de Haftar abandonnent sur leur passage les armes, les munitions, les blessés et leur ambition après avoir déjà laissé le centre de commandement qualifié de forteresse par leur état-major. La vindicte du général Khalifa Haftar découle de sa conviction que les renforts dont disposent les forces du GNA sont fournis par Ankara, raison pour laquelle il ordonne à ses troupes de s’attaquer aux navires et aux intérêts turcs, d’interdire les vols depuis et vers la Turquie et de s’en prendre aux ressortissants turcs encore présents en Libye. Le message a été diffusé par son porte-parole, le général Ahmad El Mesmari et il sonne comme une véritable déclaration de guerre à l’adresse de la Turquie.

Voilà trois mois que, parti triomphalement à la conquête de la capitale, Haftar se voit contraint de piétiner, aux environs de Tripoli défendue par les milices de Misrata, Zintan, Zawiya et d’autres, toutes fidèles au GNA reconnu par la communauté internationale. Selon Haftar et son état-major, cette situation résulterait de l’engagement de la Turquie, avec armes et bagages, dans le conflit. Ankara, accusent-ils, livre des renforts au GNA par la Méditerranée, en hommes et en matériels et cela, malgré l’embargo décrété par l’ONU depuis 2011. Ce que ni Haftar ni ses officiers ne peuvent occulter, c’est que ledit embargo a été également balayé par les pays qui le soutiennent, en particulier les Emirats arabes unis et l’Egypte. Des ingérences flagrantes qui rendent la situation intenable et augmentent les risques d’un embrasement préjudiciable aux pays voisins comme la Tunisie et l’Algérie, voire ceux du Sahel.

Récemment, le président turc Recep Tayyip Erdogan n’a pas caché que son pays livre effectivement des rames au GNA « conformément à un accord de coopération militaire » conclu entre Tripoli et Ankara. Il a même estimé, le 19 juin dernier, que ce soutien militaire a permis de « rééquilibrer le rapport de forces » jusqu’alors favorable aux troupes de Khalifa Haftar, généreusement pourvues par les EAU et l’Egypte. C’est en désertant, dans des conditions lamentables, la ville de Gharyan que l’ANL autoproclamée de Haftar procède à des menaces aussi violentes contre la Turquie. Le désarroi de « l’homme fort de l’Est libyen » est tel, en effet, qu’il s’accompagne d’une réelle inquiétude puisque la perte de ce centre d’opérations d’où il a lancé, le 4 avril dernier, son offensive meurtrière sur Tripoli constitue un véritable tournant dans la guerre fratricide qu’il a imposée au GNA, ce qui ne l’empêche pas d’accuser frontalement les forces de Tripoli d’exactions contre les soldats blessés encore présents dans les hôpitaux de Gharyan, accusation vite démentie par le GNA et les autorités locales de cette ville.

Comme à Tripoli où il a sans cesse procédé à des raids aériens sur l’aéroport de Mitiga et les quartiers résidentiels, Haftar multiplie, depuis 48 heures, les bombardements sur Gharyan tandis que les forces du GNA s’emploient à leur couper les voies de ravitaillement du côté d’Esbiaa où s’est déroulée « une très violente bataille », selon le général El Mesmari qui accuse Ankara d’avoir assuré une couverture aérienne aux troupes du GNA à Gharyan. «Les sites stratégiques turcs, les compagnies et les projets appartenant à l’Etat turc (en Libye) sont considérés comme des cibles légitimes».»Tout ressortissant turc sur le territoire libyen sera arrêté» et «tous les vols depuis et vers la Turquie seront interdits», a ainsi énoncé le porte-parole de Haftar. Officiellement, il n’ y a que des compagnies libyennes qui assurent les liaisons avec la Turquie à partir de Tripoli ( Mitiga ), Misrata et Benghazi, la place-forte de Haftar et des autorités de l’Est, non reconnues par la communauté internationale. On voit mal, dans ce cas de figure, comment des vols peuvent se faire, depuis Benghazi, et d’autres se voir interdits, dans la Tripolitaine où l’armée de Haftar ne détient aucun contrôle. La crainte d’une ingérence aggravée, déjà exprimée l’an dernier par l’Union africaine et confirmée tout récemment à Tunis par les pays voisins, devient de plus en plus évidente et la Libye risque bel et bien de sombrer dans un embrasement aux conséquences dramatiques.