La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné, hier, de réexaminer avant le 2 décembre du dossier de poursuite d’Israël pour le raid meurtrier mené contre une flottille humanitaire à destination de Ghaza en mai 2010, ont rapporté des médias locaux. Les juges de la CPI ont décidé hier en appel que la Cour réexamine à nouveau la nécessité ou non de poursuivre Israël devant le tribunal établi à La Haye pour le raid meurtrier mené contre une flottille humanitaire à destination de Ghaza en mai 2010. La procureure Fatou Bensouda avait décidé en 2014 de ne pas poursuivre Israël, considérant que les faits n’étaient «pas assez graves» même si elle estimait «raisonnable de penser» que des crimes de guerre avaient été commis. Fatou Bensouda avait confirmé sa décision en 2017 après que la CPI lui avait ordonné de réexaminer sa position.»La procureure est sommée de reconsidérer sa décision avant le 2 décembre 2019», a déclaré le président de la cour d’appel Solomy Balungi Bossa à la cour, ajoutant qu’une majorité de juges avait appuyé la motion, avec deux qui s’y étaient opposés. En 2010, la flottille affrétée par l’ONG turque IHH avait été arraisonnée par l’occupant israélien près de Ghaza, sous blocus illégal imposé par Israël. Neuf Turcs à bord du Mavi Marmara avaient été tués par les Israéliens, alors qu’un dixième, blessé, décédait peu après. La flottille comptait huit navires, avec 70 passagers originaires d’une quarantaine de pays. Son but étant d’aider la population de Ghaza et d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les conséquences du blocus illégal imposé par Israël.