Les chefs d’état et de gouvernement du Japon et des pays membres de l’Union africaine, réunis à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août 2019 pour la 7ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique ( TICAD 7 ) ont pris note du progrès accompli au cours des années récentes, reconnaissant les transformations importantes opérées dans le continent, depuis le sommet de 1993. Ils relèvent ainsi la mise en œuvre de principes directeurs tels que l’appropriation du partenariat international, l’inclusivité et l’ouverture en matière de développement durable et de sécurité.La TICAD entend s’aligner sur la vision africaine exprimée dans l’agenda 2063 de l’UA et dans le premier plan décennal de mise en œuvre ainsi que l’engagement au niveau mondial dans l’agenda 2030 du développement durable (ODD).

Les participants se félicitent des efforts déployés par l’UA et les pays membres pour renforcer l’intégration économique avec l’entrée en vigueur récente de la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf). Ils encouragent les pays africains ainsi que les parties prenantes telles que la société civile et le secteur privé à poursuivre leurs efforts et saluent la transformation du Nepad en agence de développement de l’UA.

Outre la TICAD, le Japon a mené des discussions globales sur les questions relatives au développement de l’Afrique lors de sa présidence du G20, soucieux de faire bénéficier le continent de son expérience en matière d’innovation technologique et d’industrialisation. Cela sans oublier l’importance de la gestion du changement climatique et des risques de catastrophes, dont est tributaire le développement des ressources humaines.

Les participants ont relevé, dès lors, que l’Afrique fait face aux mêmes défis qui se posent au niveau mondial et qui pourraient entraver et éroder les progrès réalisés.

Le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, les migrations irrégulières, les épidémies et les catastrophes naturelles n’ont pas de frontière, comme en témoignent les cyclones Idai et Kenneth qui ont dévasté les régions de l’Afrique orientale et australe en 2019. Sur un autre registre, ils ont pris acte de la nécessité de se préparer à l’impact de la numérisation sur l’emploi, en améliorant l’accès des populations aux nouvelles technologies de l’information, saluant la création de l’Agence spatiale africaine destinée à promouvoir la science, la technologie et l’innovation.

Tout en mettant l’accent sur l’importance du multilatéralisme et de la légitimité internationale, les participants rappellent que la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU doit être menée de manière exhaustive, transparente et équilibrée, autour des cinq points clés dont celui essentiel de la question du droit de veto.

Parmi les priorités continentales retenues, à cette occasion, figurent la ZLECAf, le protocole de l’UA sur la libre circulation des personnes, le marché unique du transport aérien en Afrique

( SAATM ) la stratégie de transformation numérique, le programme de développement des infrastructures (PIDA) et, parmi d’autres thèmes, le programme de la 3ème décennie de développement industriel du continent africain. à cet égard, il a été souligné l’importance du développement du secteur privé et de l’entrepreneuriat de la jeunesse et des femmes. Comme aussi, les participants ont insisté sur le rôle de la stabilité et de la paix pour la promotion de l’individu, comme de la nation, pour lesquelles la TICAD œuvrera sans relâche. En somme, le plan d’action Yokohama 2019 visera tout à la fois à poursuivre les actions engagées au titre des TICAD 5 et 6 précédentes et il abordera les nouvelles missions, en se dotant d’un mécanisme de suivi fort de 25 ans d’expérience en la matière.

( Synthèse de la rédaction)