A l’instar du général Charles de Gaulle, ses successeurs ont tous cherché à mériter le surnom d’Africain. Chirac n’a pas dérogé à la règle puisque ses liens avec plusieurs dirigeants de l’époque étaient à la fois solides et controversés. Mais un pays dominait particulièrement cet attachement pour des raisons particulières, plus personnelles que politiques.

La relation de Chirac avec l’Algérie et son peuple était profonde, parce qu’il y fut officier en 1956, laissant des souvenirs louables au sein de la population algérienne et s’avouant plus tard profondément marqué par cette expérience. Devenu chef d’Etat, il œuvrera patiemment à la réconciliation entre Paris et Alger, malgré le couac de l’ONU où son entrevue avec le président Liamine Zeroual fut annulée par celui-ci pour cause de conditions préalables inacceptables. Pris dans l’étau des pressions de la droite radicale bien plus que de l’extrême droite, il donnera des gages en 2001- 2002 aux harkis avant de se rendre en 2003 pour sa première visite en Algérie où l’attendait une foule en liesse.

Quelques années plus tôt, Chirac avait, entre autres gestes de bonne volonté, offert la garantie de la France auprès du Club de Londres pour conforter la démarche algérienne alors en proie aux affres de la dette extérieure. Ce sont là quelques- unes des raisons qui lui ont valu l’attachement aussi profond que sincère des Algériens. En témoigne l’accueil exceptionnel par son panache et sa dimension qu’ils lui ont réservé pour sa toute première visite, aussi bien dans la capitale qu’à Oran.

Convaincu que l’occasion était venue de donner aux relations bilatérales « un nouveau souffle », il portera le projet d’un Traité d’amitié à l’instar de celui qui fut scellé par le général De Gaulle et le chancelier allemand Adenauer entre Paris et Bonn, tant il était désireux de rapprocher les deux peuples liés par l’histoire et la géographie. C’était compter sans les ennemis irréductibles d’une telle démarche.

En 2005, les partisans de Nicolas Sarkozy répondront aux appels de l’extrême droite en faisant adopter à l’Assemblée nationale une loi sur les « bienfaits » de la colonisation qui mettra le feu aux poudres et sabordera l’ambition de Jacques Chirac. Cet épisode constituera une tâche supplémentaire dans le différend qui hypothèque une coopération saine et loyale.

Mais pour Jacques Chirac, la réconciliation entre les deux peuples reste non seulement possible mais indispensable au devenir commun, dans un espace méditerranéen où leurs sorts sont interdépendants.

L’homme qui n’a jamais oublié l’accueil, exceptionnel par sa chaleur et sa symbolique, de la population de Bab el Oued, affectée pourtant par un sinistre bilan des inondations, et à laquelle il a tenu à venir affirmer sa solidarité et sa compassion, n’a jamais cessé de croire en ces retrouvailles et en cette réconciliation, quand bien même des forces hostiles persisteraient à les contrecarrer.

La preuve ?

Dans un entretien à Paris Match, le 24 février 1978, il confiait : « L’Algérie a été la période la plus passionnante de mon existence. (…) On nous avait dit que nous étions là pour la bonne cause, et nous ne remettions pas cela en question. (…) Contrairement à ce que l’on peut penser, ce fut un moment de très grande liberté, et probablement un des seuls moments où j’ai eu le sentiment d’avoir une influence directe sur le cours des choses.»