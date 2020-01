En répondant positivement à l’appel de Moscou et Ankara pour un cessez-le-feu de nature à laisser le champ libre au dialogue inclusif prôné par l’Algérie, dans le cadre de la démarche tracée par le Conseil de sécurité de l’ONU, les protagonistes de l’Est conduit par le maréchal Khalifa Haftar et ceux de Tripoli, représentés par Fayez al Serraj, ont consacré d’une façon évidente les intenses efforts que l’Algérie a déployés, au cours des dernières semaines, pour parvenir à une solution politique de la crise. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union (GNA), Fayez al Serraj, et le maréchal Khalifa Haftar, ont donc souscrit au cessez-le-feu qui va permettre d’engager des tractations pour le règlement politique attendu par le peuple libyen depuis 2011. Cette spectaculaire évolution découle des nombreux appels de pays comme l’Italie, l’Allemagne et la France ainsi que de l’Algérie et de la Tunisie. Alger a d’ailleurs multiplié les initiatives, au lendemain même de la déclaration du président Tebboune, lors de son investiture, pour rappeler que notre pays est incontournable dès lors qu’il s’agit de la paix et de la sécurité du peuple frère et voisin et que sa position reste immuablement en faveur d’une solution politique, seule à même d’assurer une véritable sortie de crise.

Le ballet diplomatique intervenu dans la capitale algérienne où ont défilé les ministres des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, égyptien, Sameh Choukri, et italien, Luigi Di Maïo, précédés par le Premier ministre libyen Fayez al Serraj et, plus récemment, du MAE congolais envoyé par le président du Comité de haut niveau de l’Union africaine pour la Libye, le président Denis Sassou N’Guesso, indique clairement le retour en force de l’Algérie sur la scène diplomatique internationale, d’une part, et son poids et son rôle dans le règlement de la crise libyenne, d’autre part.

Dans une invitation adressée au président Tebboune et remise par son MAE, Sassou N’Guesso annonce la réunion du Comité le 25 janvier prochain, signe probant que l’Union africaine a été également attentive à l’action de l’Algérie en vue de faire taire les armes en Libye et de faire barrage aux ingérences étrangères qui ont aggravé le conflit au point de menacer l’ensemble de la région d’un scénario à la Syrienne. «L’audience a été l’occasion d’évaluer la situation en Libye, ce pays frère, et l’échange de vues sur les voies à même de mettre fin aux hostilités et aux ingérences étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties libyennes ainsi que le rôle de l’UA dans la relance du processus de paix dans ce pays frère, loin de toute ingérence étrangère», avait indiqué un communiqué de la présidence de la République. Autant dire que les efforts fournis durant ces dernières semaines ont porté leur fruit, au moment où la logique de guerre prenait des proportions alarmantes avec l’intervention de la Turquie aux côtés du GNA, ouvrant la porte à une internationalisation plus grande et plus dangereuse du conflit. Une dérive que l’Algérie ne pouvait et ne peut accepter, convaincue que seul un retour des protagonistes à la table de négociations, dans le cadre du dialogue inclusif initié par l’ONU, constitue une voie de sortie de la crise actuelle et réaffirmant, pour lever toute équivoque, sa position immuable à équidistance des parties prenantes au conflit.

En recevant lundi dernier le chef du GNA, Fayez al Serraj, le président Tebboune avait martelé la détermination de l’Algérie à s’opposer aux ingérences étrangères, d’où qu’elles viennent. Il y eut ensuite un appel au Conseil de sécurité pour « prendre ses responsabilités » et « imposer un cessez-le-feu ». Un appel visiblement entendu par la Russie et la Turquie qui ont agi dans le sens de la solution préconisée par l’Algérie, avec constance et responsabilité.