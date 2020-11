Après avoir jugé «indigne et inadmissible» la campagne de boycott des produits français par certains pays arabes et musulmans, Emmanuel Macron a dit comprendre qu'on puisse être choqué par des caricatures, avant d'affirmer que celles-ci n'ont pas été publiées par le gouvernement, mais par des journaux libres et indépendants. Défendant le modèle français tout en s'efforçant d'apaiser les tensions, il a estimé que les réactions qui secouent, depuis plusieurs jours, le monde musulman découlent de «contrevérités», dès lors que certains ont cru comprendre qu'il était, personnellement, favorable à ces caricatures. Et d'expliquer qu'il est favorable à ce que des personnes, des journalistes, puissent écrire et dessiner librement en France, parce qu'il s'agit d'un droit et que ce droit constitue une partie intégrante des libertés du pays. Ainsi, Emmanuel Macron considère-t-il que les caricatures du Prophète ne sont «en aucun cas une atteinte à l'Islam», les médias français, danois et autres s'adonnant, souvent, à des caricatures d'hommes politiques et de toutes les autres religions. C'est là une méconnaissance profonde des valeurs islamiques qui animent deux milliards de fidèles, attachés à la stricte interdiction de représentation de tous les prophètes du Livre!

Quelques jours auparavant, le Quai d'Orsay (diplomatie française) avait appelé les pays du Moyen-Orient où se sont multipliés, depuis deux semaines, les appels au boycott de produits français, à «faire cesser immédiatement ces appels». «Ces appels et autres manifestations hostiles à la France sont instrumentalisés par une minorité radicale», a déclaré le ministère des Affaires étrangères, demandant aux autorités des pays concernés d'accompagner les entreprises et d'assurer la sécurité des ressortissants français. Entre-temps, les mêmes appels ont fait tache d'huile, notamment sur les réseaux sociaux où les hashtags en arabe ont proliféré, tandis que des dirigeants comme le président turc Erdogan ou le Premier ministre pakistanais, Omran Khan, sont montés au créneau pour dénoncer une atteinte à l'Islam et aux musulmans.

Paris ne pouvait ignorer l'importance de la réaction et surtout celle du contre-coup dont peuvent faire les frais de nombreuses entreprises françaises, et pas des moindres. Si le meurtre de l'enseignant Samuel Paty apparaît comme un fait abominable, l'affaire des caricatures n'a pas cessé, depuis leur parution, en septembre 2005, dans le tabloïd danois Jyllands Posten (aux douze initiales s'ajoutaient d'autres, d'une extrême violence), d'envenimer les relations entre les pays européens, férus de liberté d'expression à condition que leurs propres symboles politiques et religieux ne soient pas en cause, et les pays musulmans dont la religion est, constamment, prise à partie par leurs médias dont un grand nombre mène une croisade électoraliste contre «l'islamisme», corollaire supposé du terrorisme.

Peu leur importe que les représentations de tous les prophètes soient proscrites en Islam. Au nom de la liberté d'expression, les provocations se conjuguent aux attaques les plus insensées, heurtant les sentiments de près de deux milliards de fidèles. Ainsi, ce ne sont pas les Etats qui ont, d'abord, réagi à ces dérives mais les personnes et les associations cultuelles et culturelles. En Turquie, en Iran, en Jordanie, au Koweït, au Bengladesh et ailleurs, les protestations ont été vives, et l'Organisation de la coopération islamique qui rassemble le plus grand nombre de pays musulmans est, elle aussi, montée au créneau pour regretter des «propos susceptibles de nuire aux relations franco-musulmanes». Le contexte dramatique dans lequel se situe le «malentendu» a, sans doute, motivé des réactions exaltées mais le bon sens commande de transcender les faux clivages et de ne jamais oublier que le peuple de France n'est pas obnubilé par Charlie Hebdo et, encore moins, par les thèses du Rassemblement national, loin s'en faut.