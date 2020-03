La chambre basse du Parlement russe a approuvé hier le projet de loi présidentiel portant modification de la Constitution, ont rapporté des médias russes. Les députés ont été 383 à voter en faveur du texte, 43 s’étant abstenus. Les amendements constitutionnels voulus par le président, Vladimir Poutine, concernent outre l’annulation des limites sur le nombre de mandats présidentiels, le système politique, des garanties socio-économiques et des valeurs sociétales conservatrices. Visant par exemple à renforcer plusieurs prérogatives présidentielles et à muscler le rôle du Conseil d’Etat, un organe jusqu’ici consultatif, ces amendements constitutionnels ont déjà été adoptés à l’unanimité par les députés en première lecture en janvier. Vladimir Poutine a soumis depuis 24 pages supplémentaires qui sont débattues depuis mardi. Ces amendements «sont ce dont nous avons besoin aujourd’hui», a proclamé le président de la Douma, Viatcheslav Volodine. Après cette troisième et dernière lecture, le texte serait alors envoyé le jour même pour approbation au Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement pour entrer en vigueur. Le texte dans son ensemble sera soumis ensuite à un «vote populaire» des Russes, le 22 avril prochain. Annoncée par M. Poutine en janvier, cette première révision de la Constitution depuis son adoption en 1993 est aussi largement considérée comme une manière de préparer l’après-2024, date où son dernier mandat présidentiel s’achèvera. «Nous proposons des amendements non pas pour cinq ou 10 ans, mais au moins pour 30 ou 50 ans», a indiqué M.Poutine. Le chef d’Etat russe, dont l’actuel mandat présidentiel se termine en 2024, a déclaré mardi qu’il pourrait participer à l’élection présidentielle de 2024 si la Cour constitutionnelle donne son aval.