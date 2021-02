En organisant sa 5ème réunion de haut niveau à Kidal, au nord du pays sahélien, le Comité de Suivi de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger (CSA) a marqué d'une pierre blanche l'avancée autant que la pertinence de l'Accord d'Alger, reconnu par l'ensemble des parties maliennes ainsi que par la communauté internationale unanime, comme «cadre idoine pour restaurer durablement la paix et consolider la réconciliation au Mali», où la voie du dialogue doit être privilégiée. Présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, cette réunion, tenue, jeudi dernier, pour la première fois dans la ville de Kidal, au nord du Mali, a vu la participation «forte et de qualité» des parties maliennes concernées et des représentants d'une communauté internationale, attentive à la démarche. Il est significatif que le communiqué final appelle tous les acteurs maliens à «saisir la courte période de transition actuelle pour réussir la bataille qu'il mène pour la paix, la sécurité et le développement dans leur pays», les encourageant à «continuer à privilégier la voie du dialogue et du renforcement de la confiance, du sens de responsabilité et de l'esprit de compréhension et du compromis et de s'abstenir de toute initiative non concertée susceptible de miner le climat de confiance qui règne en son sein».

De même que le communiqué invite la communauté internationale à continuer son soutien au Mali, particulièrement durant la phase transitoire qui vise à conduire le processus de paix à terme, malgré les difficultés internes et les menaces qui pèsent sur l'ensemble de la région sahélienne, au plan de l'insécurité, de la crise socio-économique et des contraintes de la pandémie de Covid-19.

Les participants à la réunion de Kidal n'ont pas manqué d'identifier les étapes nécessaires pour la mise en oeuvre des quatre volets de l'Accord issu du processus d'Alger, sans lesquels les efforts déjà consentis risquent d'être compromis. Compte tenu de la dynamique de confiance qui existe réellement entre les parties maliennes impliquées dans le processus, la finalisation d'une feuille de route actualisée pour diligenter l'application de l'Accord en cette phase de transition apparaît comme un immense progrès et un témoignage de bonne volonté des uns et des autres pour honorer l'ensemble des engagements souscrits. C'est ainsi que les prochaines échéances vont concerner le déploiement opérationnel de l'armée malienne dans la région, avec un bataillon pour Kidal, celui des forces de sécurités territoriales, le retour de l'administration et des services sociaux, l'amorce des projets pilotes de développement éligibles au financement du Fonds du Développement Durable et l'élargissement de la participation de la femme dans les différents mécanismes de l'Accord. Autant d'étapes qui permettront au Mali de franchir un nouveau palier dans la réconciliation et la résurgence de la paix, au nord du pays. A cet égard, l'Algérie, fidèle à sa doctrine de solidarité agissante, va envoyer de nouveaux stocks de produits alimentaires et pharmaceutiques, réhabiliter un établissement scolaire à Kidal et accueillir un certain nombre de candidats dans ses centres de formation professionnelle.