Deux plaintes ont été déposées mardi auprès des Nations unies par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) contre l'agression systématique des journalistes travaillant en Palestine par les forces d'occupation israéliennes, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. «Le fait qu'Israël prenne systématiquement les journalistes travaillant en Palestine pour cible et son incapacité à enquêter correctement sur les meurtres de travailleurs des médias constitue une violation du droit à la vie, à la liberté d'expression et au droit international et peuvent constituer des crimes de guerre», selon les plaintes reprises par l'agence palestinienne de presse, Wafa. Les plaintes ont été soumises auprès de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté d'expression, d'Irene Khan, et Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard. Rédigées par des avocats spécialistes des droits de l'homme, elles ont été déposées conjointement avec le Syndicat des journalistes palestiniens (PJS), représentant les victimes et leurs familles, a précisé l'agence. Les Rapporteuses spéciales seront invitées à enquêter sur les «actions d'Israël dans les dossiers liés aux meurtres d'Ahmed Abu Hussein et de Yaser Murtaja en 2018 et les mutilations de Muath Amarneh en 2019 et de Nedal Eshtayeh en 2015, deux photographes blessés à l'oeil par balles de tireurs d'élite, ce qui constitue la première plainte de ce type jamais soumise par la FIJ».

Selon les plaintes, les forces d'occupations israéliennes ciblent systématiquement les journalistes travaillant en Palestine, qui cherchent à documenter et à couvrir les manifestations contre l'occupation israélienne, une pratique qui est contraire au droit international. En 2019, le PJS a fait état de 760 violations des droits contre des journalistes, dont plus de

200 cas d'agressions physiques, des dizaines de blessures causées par des balles en acier recouvertes de caoutchouc et au moins dix blessures graves par balles réelles. «Pendant des années, le monde a documenté et déploré les meurtres et les mutilations de journalistes palestiniens par les forces israéliennes et la discrimination quotidienne à laquelle ils sont confrontés - privations de droits, d'accréditations et de liberté de mouvement, et suite à une impunité générale, déni de justice», a déclaré le secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger, appelant l'ONU à «agir contre l'impunité et l'injustice».