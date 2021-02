La fille de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda jugé depuis mercredi à Kigali pour «terrorisme», a réclamé, hier, à la Belgique d’intervenir pour faire libérer et rapatrier son père, ressortissant belge, et dénonce un «procès inéquitable». Ancien directeur de l’hôtel des Mille Collines à Kigali, Paul Rusesabagina, 66 ans, a été rendu célèbre par un film de 2004 racontant comment il avait sauvé plus de 1 000 personnes au cours du génocide rwandais. Ce hutu modéré était ensuite devenu un critique du régime du président rwandais Paul Kagame. Vivant en exil depuis 1996 aux Etats-Unis et en Belgique, un pays dont il a obtenu la nationalité, il a été arrêté fin août au Rwanda dans des circonstances troubles, à la descente d’un avion qu’il pensait être à destination du Burundi. Les autorités belges «doivent demander à ce qu’il soit ramené ici en Belgique (...) car il n’y aura pas de procès équitable au Rwanda», a indiqué La fille de Paul Rusesabagina.