La France où réside la plus importante des communautés algériennes à l’étranger a entamé, hier, sa quatrième semaine de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le pays enregistre, hélas, près de 9000 morts et cherche à renforcer le dispositif de prévention de la pandémie, alors que les matériels nécessaires continuent à manquer cruellement. Des commandes massives de masques et autres produits ont été effectuées auprès de la Chine et les cargos d’Air France tentent, tant bien que mal, de les acheminer au plus vite. Ces efforts sont cependant contrariés par la forte concurrence apparue au cours des deux dernières semaines, Paris ayant requis près de deux milliards d’exemplaires des précieuses bavettes. Le gouvernement, quant à lui, réfléchit à d’autres ripostes tout en affirmant qu’il n’est pas question de parler déjà de « déconfinement ». « C’est beaucoup trop tôt » estime le ministre français de la Santé Olivier Véran qui explique que « nous ne sommes pas encore au pic de l’épidémie » et que, par conséquent, le confinement durera aussi longtemps qu’il est nécessaire qu’il dure ».

Il faut dire qu’avec la relative embellie climatique, marquée par un retour du soleil et des vacances de Pâques toujours mises à profit pour une ou deux semaines de villégiature, une partie des Français rechigne à l’ouvrage, préférant sacrifier aux habitudes et à la tradition des séjours à la campagne ou même à l’étranger. Mais la situation ne s’y prête guère et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner n’a pas hésité à instruire les préfets pour « étudier au cas par cas la nécessité de durcir les mesures là où des signes de laisser-aller se feraient jour ». Place Beauvau, le branle-bas de combat reste donc de mise. Il s’appuie sur la conviction d’un Conseil scientifique penché sur l’évolution quotidienne de la situation et dont le président Jean-François Delfraissy met en garde : « Soyons stricts sur le confinement, seul moyen de juguler cette épidémie. »

D’aucuns considèrent que la démarche est amplement justifiée par le fait que les premiers signes d’un effet positif sont apparus dans l’est du pays, même si la pression sur les hôpitaux et les centres d’accueil des personnes âgées demeure encore extrêmement forte. Hier, le bilan officiel chiffrait à 8 911 les personnes décédées du fait du coronavirus depuis le 1er mars, dont 6 494 dans les établissements hospitaliers. Le dernier pic de la tragédie était de 605 morts pour une même journée.

La période de confinement qui a déjà connu une première prolongation est censée prendre fin le 15 avril prochain. Or, tout indique qu’il y aura une nouvelle extension dans la mesure où les signes d’une amélioration paraissent lents à se dessiner et où les nouvelles qui proviennent des pays latins voisins, l’Italie et l’Espagne, incitent à la vigilance et que tous les personnels médicaux, malgré un réel épuisement, sont appelés à rester mobilisés sur le front de la lutte contre la pandémie.