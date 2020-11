L'Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique (AFASPA) a condamné l'agression marocaine contre des civils sahraouis à El-Guerguerat, appelant la France à «adopter une attitude constructive dans le processus de décolonisation du Sahara occidental, dans le plein respect de l'esprit de la résolution 1514».»L'armée marocaine est entrée le 13 novembre 2020 dans la zone démilitarisée à Guerguerat au sud du Sahara occidental. Elle a attaqué le campement des civils sahraouis qui bloquaient depuis le 20 octobre, la brèche ouverte par le Maroc dans cette zone-tampon pour y faire transiter les ressources halieutiques et agricoles qu'il exploite illégalement», a dénoncé l'AFASPA dans un communiqué. L'Association française a rappelé que c'est la quatrième fois depuis septembre 1991, que le Maroc rompt les conditions de l'accord de cessez-le-feu signé après seize années de guerre avec le Front Polisario.»Le Front Polisario avait apposé sa signature contre la promesse de l'organisation d'un référendum fixé à l'époque en janvier 1992», a-t-elle encore rappelé. Elle a soutenu que les rois Hassan II puis Mohammed VI n'ont eu de cesse de faire repousser l'échéance redoutée pour profiter d'une situation «ni guerre, ni paix». L'Association a relevé que cette situation a permis d'installer «une colonie de peuplement» de centaines de milliers de Marocains dans un territoire occupé et de «développer, en toute illégalité, le pillage des ressources naturelles de ce territoire non autonome: phosphate, sable, produits de la mer et agricoles». Cette fois, souligne l'AFASPA, «l'Armée de libération nationale sahraouie a répliqué aux graves provocations du colonisateur, qui refuse d'entendre la colère d'un peuple qui s'est exprimé pacifiquement à Gdeim Izik comme à Guerguerat». Un peuple qui attend depuis vingt neuf ans la réalisation de la promesse onusienne d'accéder à l'autodétermination, alors que sous ses yeux, ses ressources naturelles «sont exportées malgré les arrêts de la Cour européenne de justice en application du droit international», dénonce l'organisation, soulignant que le Conseil de sécurité porte une lourde responsabilité dans cette situation. L'Association a saisi l'occasion pour lancer un appel au gouvernement français d'»adopter une attitude constructive dans ce processus de décolonisation dans le plein respect de l'esprit de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies».

Elle a également appelé le royaume du Maroc à respecter les droits de l'homme dans la partie qu'il occupe du Sahara occidental et à se soumettre à la volonté des Nations unies de «mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations» en s'asseyant à la table des négociations. Par ailleurs, l'AFASPA a pointé du doigt le Conseil de sécurité qui a cautionné les entraves du Maroc au travail de la MINURSO, expliquant que «la brèche en est un exemple: les quatre envoyés spéciaux de l'ONU qui se sont succédé, ont demandé en vain qu'elle soit refermée. Leurs démissions expriment d'ailleurs cette paralysie organisée».»En 2016 le roi Mohammed VI a expulsé la composante politique et administrative de la MINURSO chargée de préparer le référendum. Le Secrétaire général de l'ONU a demandé son retour, elle n'est toujours pas complète à ce jour», a-t-on rappelé. L'organisation française a affirmé que malgré ces atermoiements la liste électorale a été arrêtée et ne nécessite qu'une mise à jour.»Mais le Maroc n'admet qu'une alternative dans ce référendum: l'autonomie au sein du royaume, option soutenue par la France qui pèse de tout son poids pour empêcher que la MINURSO soit dotée d'un volet de surveillance des droits de l'Homme comme le recommandaient les ONG internationales, en particulier dans les zones de conflits armés». Elle a, par ailleurs, indiqué que depuis sept années aucun observateur ou professionnel de l'information ne peut séjourner au Sahara occidental occupé. «283 personnes venues de 20 pays et de 4 continents ont été expulsés par le régime colonial.