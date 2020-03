Le confinement auquel est astreinte l'Europe pour cause de coronavirus, a dit, hier, le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, place les économies dans une situation de guerre. «Nous savons que le virus n'a pas atteint son pic. Nous ne devons pas nous voiler la face», a-t-il ainsi prévenu à la veille de la visioconférence des 27 durant laquelle il compte présenter une série de mesures économiques pour répondre aux défis que représente la pandémie. «Cela inclue des initiatives pour contenir et traiter la maladie, un soutien en liquidité aussi bien pour les PME, les travailleurs et les familles, qui vont les aider à passer la période» jusqu'à la fin de la pandémie, a-t-il laissé entendre. C'est dans cette ambiance particulière que la France attendait, hier également, les annonces du président Emmanuel Macron qui, dans une intervention télévisée, devait annoncer de nouvelles mesures pour tenter d'entraver la progression de la pandémie dans un pays qui tourne déjà au ralenti. Fait significatif, les Français ont déserté le premier tour des élections municipales, au point que les chefs de parti ont presque tous réclamé le report du scrutin. Seule, la moitié à peine des 47,7 millions s'est rendue aux urnes pour une élection qui mobilise le plus dans l'hexagone. Le taux d'abstention se situe entre 53 et 56% alors qu'il était de 36% en 2014. Il faut dire que le bilan du coronavirus commence à inquiéter les autorités, la France étant l'un des pays les plus touchés au monde par la maladie avec 127 morts et 5423 cas de contamination, dont 900 nouveaux ont été enregistrés en un seul jour!

La forte abstention enregistrée pour les municipales témoigne de la peur qui commence à grandir en France, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le Premier ministre Edouard Philippe. D'où l'attente des mesures supplémentaires que devait édicter hier soir le chef de l'Etat. Celui-ci a eu un entretien dans la matinée avec la chancelière allemande Angela Merkel et des responsables européens, puis il a présidé un déjeuner de travail en format «Conseil de défense» avec les acteurs clé de la crise, avant la réunion du G7 en visioconférence suivie du discours à la nation prévu à 19 heures GMT.

Malgré toutes les mesures déjà prises au cours des dernières semaines, la maladie continue de progresser à une vitesse préoccupante, poussant les dirigeants du pays à envisager le durcissement des actions pour enrayer l'épidémie. En 24 heures, il y a eu 36 morts et 900 cas supplémentaires de personnes contaminées, ce qui indique que la pandémie est loin de se tarir et que la France doit faire face à des risques extrêmement élevés. Prenant acte de la plus forte augmentation quotidienne des cas depuis l'apparition du virus dans l'Hexagone, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de recourir à des mesures de confinement encore plus sévères, tout en se prononçant sur le report éventuel du second tour des élections municipales, plombées par la menace du coronavirus et dont on imagine mal qu'elles puissent avoir lieu dans une telle situation.

Laquelle situation n'a pas fini de se détériorer, à une vitesse sans cesse accrue, si l'on en juge par les prévisions pessimistes des organismes compétents et des chercheurs de plus en plus inquiets. Crèches, écoles, universités, commerces non essentiels, restaurants vont-ils être, non plus partiellement, mais totalement fermés? Il semble que telle pourrait bien être la démarche du gouvernement qui s'est déjà dit prêt à «modifier en profondeur les comportements» des Français face au coronavirus.