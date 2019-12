Demain sera une journée noire aussi bien à Paris que partout en France, la réforme des retraites à laquelle le président Emmanuel Macron tient par-dessus tout faisant descendre dans la rue les catégories les plus diversifiées de travailleurs, comme les enseignants, les cheminots, les éboueurs, les avocats, les policiers et même les étudiants qui vont battre le pavé aux côtés des syndicats, des partis de l’opposition ainsi que des… Gilets jaunes ravis de fêter ainsi leur première bougie alors que leur mouvement paraissait en perte de vitesse. L’exécutif n’a pas cessé de répéter qu’il mènera son projet à terme, malgré les appels à la grève générale et des manifestations dans toute la France qui risquent fort de paralyser l’ensemble des activités. Le bras de fer auquel s’adonne le président Macron et le gouvernement conduit par Edouard Philippe est particulièrement risqué et il se pourrait même qu’il détermine la réussite ou l’échec de tout le quinquennat, étant donné que la réforme engagée avait déjà conduit en 1995 les dirigeants de l’époque à jeter l’éponge en retirant leur projet.

En 2017, Macron avait fait de cette réforme des retraites une des promesses-phares de son programme de campagne et elle devait être mise en pratique un an plus tard, la crise des Gilets jaunes ayant conduit à son report contraint et forcé. Il n’est pas sûr qu’un an plus tard, le moment soit bien choisi et qu’il offre de meilleures perspectives à l’exécutif dès lors que la grève entamée demain pourrait durer plusieurs jours, notamment dans les secteurs névralgiques des transports. En effet, la SNCF et les transports publics parisiens se veulent à la pointe de la protestation, promettant une « grève illimitée », quitte à paralyser une fois de plus la capitale et l’Ile de France dans son ensemble.

Les différents corps sociaux se mobilisent fortement contre la fusion des 42 régimes actuels de retraite (privé, fonctionnaires, spéciaux, complémentaires) en un système universel par points et promettent une mobilisation « forte et durable », selon le communiqué du syndicat de la CGT qui revendique une grève interprofessionnelle avec FO, troisième organisation syndicale derrière la CFDT et la CGT. D’autres organisations syndicales et de la jeunesse se disent également partie prenante et une réunion doit rassembler, vendredi prochain, l’ensemble des mouvements dans le cadre d’une intersyndicale chargée de décider de la suite des évènements. Seule, la CFDT se situe en marge et soutient le projet d’un système de retraites « universel, plus lisible et plus juste ».

L’exécutif qui redoute un débrayage à la fois long et agité, dans un contexte social déjà passablement tendu, a multiplié les réunions ces jours derniers pour anticiper le mécontentement dans les domaines les plus sensibles comme les hôpitaux, les services d’ordre, les écoles et les lycées, les cheminots et…les Gilets jaunes ! Dimanche dernier, le gouvernement s’est même réuni en séminaire afin de confronter les hypothèses et de cerner les solutions préventives.

Après une dernière concertation entre le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, et chacune des organisations syndicales et patronales, les conclusions du premier nommé seront remises au Premier ministre Edouard Philippe, lundi prochain, puis celui-ci dévoilera le projet mi-décembre avant d’aller le soumettre au Parlement en janvier 2020. Le texte controversé doit entrer en application à partir de 2025. Bizarrement, les Français se disent en majorité (76%) favorables au projet pour lequel Macron avertit qu’il « ne reculera pas » mais ils sont aussi 64% à n’avoir aucune confiance dans le gouvernement pour l’appliquer. Ce qui rappelle la mésaventure de 1995 lorsque le Premier ministre de l’époque, Alain Juppé, avait dû faire machine arrière, précipitamment, face à un mouvement social de grande ampleur qui avait duré trois semaines !