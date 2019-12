La nette victoire de Boris Johnson aux législatives britanniques, annoncée par les sondages sorties des urnes, devrait permettre une «clarification» sur le Brexit, s’est félicitée hier la secrétaire d’Etat française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin. «Les élections, si les résultats sortie des urnes se confirment, devraient permettre d’avoir une majorité claire» au Parlement, a-t-elle noté. Le Parlement britannique devra se prononcer sur l’accord négocié entre Londres et l’UE prévoyant un divorce au 31 janvier, que Boris Johnson n’a pas réussi à faire ratifier jusque-là.»Ces élections devraient permettre de réaligner le peuple britannique, le gouvernement et le parlement, qui pendant trop longtemps ont été dissociés», a-t-elle ajouté. « Nous avons avec le président de la République tenu une ligne: il faut une clarification», a-t-elle dit. «Cela nous amènera, au sommet européen, à avoir la discussion prévue sur le mandat donné au négociateur européen Michel Barnier pour préparer la relation future», a rappelé Mme de Montchalin. «Ce sera un accord de libre-échange très particulier» au vu des «relations commerciales intenses» entre le Royaume-Uni et l’UE, a-t-elle conclu.